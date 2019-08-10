Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском вчера в 16:16

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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Кирилл Дмитриев
Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменРИА Новости вчера в 17:49
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении
, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.
News.ruвчера в 17:01

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Общество

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг

Обновлено в 07:15
Спорт

Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек

По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.
Обновлено в 10:55
Авто

Что произойдет с автомобилем, если затормозить «ручником» во время движения?

Как известно, стояночный тормоз ("ручник") предназначен для гарантированного удержания автомобиля даже на наклонной плоскости во время стоянки.
Обновлено в 07:41
Игры

EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке

Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Общество

Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО

Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Авто

Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто

Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Политика

Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей

Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено в 09:23
Футбол

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В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

«Верона» арендовала полузащитника «Сампдории»

"Верона" взяла в аренду полузащитника "Сампдории" Валерио Верре.
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Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Политика

Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Космос

Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник

Обновлено в 05:49
Транспорт

Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда

Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Зеленогорске учитель полгода насиловал ученицу

Обновлено в 08:50
Транспорт

Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю

Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти

8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.
Обновлено в 09:14
Футбол

Хедира может вернуться в «Штутгарт»

На Хедиру претендует "Штутгарт", который вылетел во вторую бундеслигу.
Обновлено в 09:47
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" в стартовом матче нового сезона разгромил "Вест Хэм" - 5:0.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Украинским снайперам разрешили убивать гражданских на Донбассе

Штаб карательной операции в Краматорске ведет активную подготовку к активной фазе вооруженного конфликта на Донбассе.
Обновлено в 06:54
Общество

В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье

Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
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