Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском вчера в 16:16
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменРИА Новости вчера в 17:49
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.News.ruвчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено в 07:15
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек
По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.
Обновлено в 10:55
Авто
Что произойдет с автомобилем, если затормозить «ручником» во время движения?
Как известно, стояночный тормоз ("ручник") предназначен для гарантированного удержания автомобиля даже на наклонной плоскости во время стоянки.
Обновлено в 07:41
Игры
EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО
Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Авто
Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Политика
Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей
Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 10:49
Футбол
«Ротор» обыграл «Томь» и возглавил турнирную таблицу ФНЛ
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
«Верона» арендовала полузащитника «Сампдории»
"Верона" взяла в аренду полузащитника "Сампдории" Валерио Верре.
Обновлено в 09:56
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Космос
Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник
Обновлено в 05:49
Транспорт
Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда
Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Зеленогорске учитель полгода насиловал ученицу
Обновлено в 08:50
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти
8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.
Обновлено в 09:14
Футбол
Хедира может вернуться в «Штутгарт»
На Хедиру претендует "Штутгарт", который вылетел во вторую бундеслигу.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»
Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" в стартовом матче нового сезона разгромил "Вест Хэм" - 5:0.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Украинским снайперам разрешили убивать гражданских на Донбассе
Штаб карательной операции в Краматорске ведет активную подготовку к активной фазе вооруженного конфликта на Донбассе.
Обновлено в 06:54
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58