с чего всё началось

Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Спорт Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Происшествия Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

Армия и оружие Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал» «Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.

Авто Что произойдет с автомобилем, если затормозить «ручником» во время движения? Как известно, стояночный тормоз ("ручник") предназначен для гарантированного удержания автомобиля даже на наклонной плоскости во время стоянки.

Общество Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.

Происшествия В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Политика Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.

Транспорт Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.

Транспорт Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.

Происшествия Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти 8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.

Футбол Хедира может вернуться в «Штутгарт» На Хедиру претендует "Штутгарт", который вылетел во вторую бундеслигу.

Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" в стартовом матче нового сезона разгромил "Вест Хэм" - 5:0.

Происшествия Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.

Армия и оружие Украинским снайперам разрешили убивать гражданских на Донбассе Штаб карательной операции в Краматорске ведет активную подготовку к активной фазе вооруженного конфликта на Донбассе.

Общество В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.