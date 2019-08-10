с чего всё началось

Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Политика В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Авто Фермер оставил коллекцию из 250 раритетных автомобилей В коллекцию входят более двух сотен автомобилей, теперь они будут проданы в рамках аукциона Vanderbrink Auctions.

Общество Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Авто Bugatti планирует выпустить скоростной электрокар Французский производитель суперкаров Bugatti рассматривает возможность выпуска новой версии модели Chiron, которая сможет разгоняться до 500 км/час.

Общество Россиянам хотят приблизить досрочную пенсию При исчислении трудового стажа предлагается включать в него периоды обучения, дни сдачи крови и совмещение отпуска с учебой, пишет ТАСС.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Происшествия Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11 Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.

Политика В Киеве отреагировали на планы Венедиктова создать филиал «Эха Москвы» на Украине «Даже не знаю, куда [главному редактору «Эха Москвы»] господину [Алексею] Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала «Эхо Москвы» на Украине», – сообщил Костинский в соцсетях, передает РИА «Новости».

Происшествия На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске поь инициативе России.

Политика Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Политика Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.

Происшествия При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома» Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Космос Роскосмос запатентовал экологически безопасный спутник Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14 Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.

Политика Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.

Футбол Пюре с сосисками и горошком. Английский клуб презентовал новую форму с изображением еды На гостевых футболках полевых игроков в сезоне-2019/20 будет изображено картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Происшествия В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга "Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.

Общество В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу.

Транспорт Электробусы начали работать на западе Москвы Электробусы начали работать на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Культура Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.