с чего всё началось

Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

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Религия РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.

Гаджеты Инсайдер показал прозрачный чехол для смартфона Huawei Mate 30 Pro Судханшу Амбхоре еще отметил, что в Mate 30 Pro будут очень сильно загнутые края, и это будет самый большой изгиб среди существующих подобных смартфонов.

Общество Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.

Транспорт Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.

Общество Названы животные, которые вымрут в городах в ближайшие годы Из больших городов постепенно исчезают воробьи и другие мелкие птицы. Почему это происходит — в материале РИА Новости.

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