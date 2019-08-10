с чего всё началось

Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.

Общество На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.

Политика 20 лет вместе: 9 августа 1999 Путин стал премьер-министром России 9 августа 1999 года, президент Борис Ельцин в специальном обращении к гражданам заявил о назначении секретаря Совета безопасности и директора ФСБ Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства России.

Общество Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.

Политика Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.

Происшествия Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Футбол На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Армия и оружие Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике «Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.

Футбол «Краснодар» в меньшинстве переиграл «Рубин» Матчем между "Краснодаром" и казанским "Рубином" продолжилась программа пятого тура чемпионата России по футболу.

Политика На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.

Общество Гигантская рыба выбросилась на берег Волги В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".

Происшествия Москалькова распорядилась помочь задержанному режиссеру Васильеву Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее аппарат обратились правозащитники в связи с делом госпитализированного режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева.

Футбол Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

Политика «Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.

Общество Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией» «Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.

Музыка Суханкина из «Миража» опровергла обвинение в 12-миллионном долге Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит.

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Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.