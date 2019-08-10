Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском вчера в 16:16
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменРИА Новости вчера в 17:49
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.News.ruвчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:07, Вашингтон
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
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Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
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Художник комиксов Marvel Эрни Колон скончался от рака
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Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
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Обновлено в 07:15
Политика
20 лет вместе: 9 августа 1999 Путин стал премьер-министром России
9 августа 1999 года, президент Борис Ельцин в специальном обращении к гражданам заявил о назначении секретаря Совета безопасности и директора ФСБ Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства России.
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Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД
В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Обновлено в 15:57
Футбол
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На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Происшествия
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве переиграл «Рубин»
Матчем между "Краснодаром" и казанским "Рубином" продолжилась программа пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:05
Политика
На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины
На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Происшествия
Москалькова распорядилась помочь задержанному режиссеру Васильеву
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее аппарат обратились правозащитники в связи с делом госпитализированного режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева.
Обновлено в 15:38
Футбол
Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).
Обновлено в 15:32
Кино
Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 05:07
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
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Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко высмеяли в Сети
Обновлено в 11:49
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено в 14:11
Музыка
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Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит.
Обновлено вчера в 11:22
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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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Происшествия
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В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01