Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском вчера в 16:16

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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Кирилл Дмитриев
Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики... Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменРИА Новости вчера в 17:49
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении
, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.
News.ruвчера в 17:01

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