Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском 16:16

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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Глава РФПИ оценил решение Fitch повысить кредитный рейтинг России

РИА Новости17:49

Принятые властями меры позволят России справляться с санкциями - Fitch

ПРАЙМ17:00

Силуанов прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

RT на русском16:59

Аналитики: решение Fitch повысить рейтинг России не повлияет на инвестиционный климат

ТАСС17:52

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России до «BBB»

Коммерсантъ16:56

Агентство Standard & Poors опубликовало ежегодный обзор кредитного рейтинга АО «КазТрансОйл»

ADVIS.ru02:28

Международное агентство Fitch сегодня объявит о своих действиях по отношению к суверенному кредитному рейтингу России

Эхо Москвы02:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:25, Вашингтон
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

Обновлено в 17:15
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Здоровье

Заболеваемость корью в Петербурге выросла в три раза

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель заболеваемости кори в Петербурге вырос более чем в три раза.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Турции на границе с Сирией прогремели взрывы на складе боеприпасов

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат нижней палаты российского парламента Алексей Журавлев заявил, что в этом году Запад мог применить против Российской Федерации климатическое оружие.
Обновлено в 09:06
Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Политика

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие

Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.
Обновлено в 14:57
Общество

Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским

Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.
Обновлено в 14:39
Авто

Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»

Обновлено в 04:50
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено в 16:51
Происшествия

Возросло число пострадавших от новых взрывов под Ачинском

В результате взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в селе Каменка Ачинского района Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи местной больницы.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск

«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Общество

Отключения электричества затронули большую часть Великобритании

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Здоровье

Онколог назвал семь признаков развития рака

Научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин в интервью изданию «Профиль» перечислил основные признаки развития рака.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронили в Москве

Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Энергетика

«Роснефть» нарастила добычу газа и сократила выплаты членам правления

Участие «Роснефти» в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами Eni (50 процентов) и BP (10 процентов) позволило российской компании не только нарастить добычу газа за рубежом в короткий срок, но и выйти на газовый рынок Египта с перспективой развития деятельности в стране и регионе в целом.
Обновлено в 15:32
Политика

Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме

Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Космос

Роскосмос сообщил о завершении летных испытаний спутников «Канопус-В»

Как сообщает Роскосмос, госкомиссия приняла решение рекомендовать заказчику принять космический комплекс "Канопус-В" в эксплуатацию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:19
Происшествия

Поданы первые иски о возмещении ущерба от протестных акций

Обновлено в 10:00
Происшествия

В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»

Обновлено в 14:47
Экономика

Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»

По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР

Обновлено в 16:32
Происшествия

В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча

Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.
Обновлено в 15:55
Футбол

Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в Сегунде

Обновлено в 09:50
Политика

МИД РФ: включение Курил в состав Японии на картах не на пользу Токио

Обновлено в 10:46
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