Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском 16:16
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Здоровье
Заболеваемость корью в Петербурге выросла в три раза
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель заболеваемости кори в Петербурге вырос более чем в три раза.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат нижней палаты российского парламента Алексей Журавлев заявил, что в этом году Запад мог применить против Российской Федерации климатическое оружие.
Обновлено в 09:06
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие
Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.
Обновлено в 14:57
Общество
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским
Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.
Обновлено в 14:39
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:50
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Происшествия
Возросло число пострадавших от новых взрывов под Ачинском
В результате взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в селе Каменка Ачинского района Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи местной больницы.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Онколог назвал семь признаков развития рака
Научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин в интервью изданию «Профиль» перечислил основные признаки развития рака.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Энергетика
«Роснефть» нарастила добычу газа и сократила выплаты членам правления
Участие «Роснефти» в разработке уникального добывающего актива Zohr совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами Eni (50 процентов) и BP (10 процентов) позволило российской компании не только нарастить добычу газа за рубежом в короткий срок, но и выйти на газовый рынок Египта с перспективой развития деятельности в стране и регионе в целом.
Обновлено в 15:32
Политика
Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме
Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Космос
Роскосмос сообщил о завершении летных испытаний спутников «Канопус-В»
Как сообщает Роскосмос, госкомиссия приняла решение рекомендовать заказчику принять космический комплекс "Канопус-В" в эксплуатацию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:19
Экономика
Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»
По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР
Обновлено в 16:32
Происшествия
В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча
Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.
Обновлено в 15:55
Футбол
Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в Сегунде
Обновлено в 09:50