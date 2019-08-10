с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Политика ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.

Происшествия В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.

Политика МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Происшествия Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Музыка Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Гаджеты В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865 По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.

Хоккей Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.

Политика США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2» Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.

Шоу-бизнес Игорь Макаров поделился кадрами празднования первого дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Игорь Макаров поделился кадрами с дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Примечательно, что Кудрявцева и Макаров долгое время скрывали лицо дочери.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.

Происшествия Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".

Экономика В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".

Здоровье Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.

Происшествия «Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками «Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме».

Авто «Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.

Космос «Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу» Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.

Общество Мэр Львова поручил подчиненным отмыть бомжей Мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал администрацию создать в городе условия для купания бездомных, пишет УНИАН.

Футбол Супруга Месси сведет вас с ума. Горячее фото в бикини Жена полузащитника "Монако" Сеска Фабрегаса Даниэлла Семаан опубликовала новую фотографию в своем Instagram.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.