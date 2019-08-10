Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском 16:16

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении
, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.
News.ru17:01

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Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России до «BBB»

Коммерсантъ16:56

Принятые властями меры позволят России справляться с санкциями - Fitch

ПРАЙМ17:00

Международное агентство Fitch сегодня объявит о своих действиях по отношению к суверенному кредитному рейтингу России

Эхо Москвы02:00

Аналитики: решение Fitch повысить рейтинг России не повлияет на инвестиционный климат

ТАСС17:52

Глава РФПИ оценил решение Fitch повысить кредитный рейтинг России

РИА Новости17:49

Агентство Standard & Poors опубликовало ежегодный обзор кредитного рейтинга АО «КазТрансОйл»

ADVIS.ru02:28

Силуанов прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

RT на русском16:59
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
Политика

ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено в 20:45
Футбол

Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»

Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям.
Обновлено в 16:50
Происшествия

В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт

Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено в 19:45
Политика

МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Общество

Guardian: умные колонки Amazon собирают китайские школьники по ночам

Обновлено в 08:58
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:53
Футбол

«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале

В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 16:38
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено в 22:30
Музыка

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Гаджеты

В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865

По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.
Обновлено в 15:34
Хоккей

Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки

Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:52
Политика

США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»

Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

Игорь Макаров поделился кадрами празднования первого дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери

Игорь Макаров поделился кадрами с дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Примечательно, что Кудрявцева и Макаров долгое время скрывали лицо дочери.
Обновлено в 14:50
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Происшествия

Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса

Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Экономика

В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком

Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено в 14:41
Наука

Ученые объяснили, почему кошки едят траву

Обновлено в 13:46
Здоровье

Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди

Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.
Обновлено в 20:13
Происшествия

«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками

«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме».
Обновлено в 17:26
Общество

Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос

Как следует из данных опроса, 39% россиян не удовлетворены своей зарплатой, довольны ею 13%.
Обновлено в 09:55
Авто

«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга

Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Космос

«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено в 21:05
Общество

Мэр Львова поручил подчиненным отмыть бомжей

Мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал администрацию создать в городе условия для купания бездомных, пишет УНИАН.
Обновлено в 21:50
Футбол

Супруга Месси сведет вас с ума. Горячее фото в бикини

Жена полузащитника "Монако" Сеска Фабрегаса Даниэлла Семаан опубликовала новую фотографию в своем Instagram.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:16
Политика

Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов

Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.
Обновлено в 10:15
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