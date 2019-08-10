Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском 16:16
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.News.ru17:01
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
Экономика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено в 18:35
Политика
В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Политика
Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова
"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено вчера в 07:14
Общество
В России ликвидировали 47 лесных пожаров за сутки
Обновлено 06 августа в 20:43
Футбол
Зийех продлил контракт с «Аяксом»
Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр после стрельбы в США
Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".
Обновлено в 08:56
Происшествия
Подросток попал под электричку в Петербурге
В Санкт-Петербурге 15-летний подросток погиб под колесами электрички.
Обновлено в 17:39
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено в 17:35
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:50
Футбол
«Барселона В» разгромила «Зенит-2»
Обновлено в 13:30
Космос
Роскосмос завершил летные испытания комплекса спутников «Канопус-В»
Государственная комиссия завершила летные испытания космического комплекса спутников "Канопус-В".
Обновлено в 15:31
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Политика
Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
В Калифорнии медведь упал с обрыва на полицейскую машину
Обновлено в 09:59
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Гаджеты
В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865
По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.
Обновлено в 15:34
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50