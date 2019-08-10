с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Экономика В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

Политика В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.

Политика Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова "Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.

Футбол Зийех продлил контракт с «Аяксом» Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом.

Происшествия Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр после стрельбы в США Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".

Общество Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.

Транспорт В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.

Космос Роскосмос завершил летные испытания комплекса спутников «Канопус-В» Государственная комиссия завершила летные испытания космического комплекса спутников "Канопус-В".

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Армия и оружие Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск «Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.

Общество Пронос еды в кинотеатры хотят запретить В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.

Политика Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.

Шоу-бизнес Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Гаджеты В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865 По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.

Политика В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.