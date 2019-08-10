Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском 16:16

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении
, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.
News.ru17:01

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Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России до «BBB»

Коммерсантъ16:56

Принятые властями меры позволят России справляться с санкциями - Fitch

ПРАЙМ17:00

Международное агентство Fitch сегодня объявит о своих действиях по отношению к суверенному кредитному рейтингу России

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Глава РФПИ оценил решение Fitch повысить кредитный рейтинг России

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Агентство Standard & Poors опубликовало ежегодный обзор кредитного рейтинга АО «КазТрансОйл»

ADVIS.ru02:28

Силуанов прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

RT на русском16:59
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
Экономика

В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков

Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено в 18:35
Политика

В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

Обновлено в 17:15
Политика

Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова

"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено вчера в 07:14
Общество

В России ликвидировали 47 лесных пожаров за сутки

Обновлено 06 августа в 20:43
Футбол

Зийех продлил контракт с «Аяксом»

Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр после стрельбы в США

Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".
Обновлено в 08:56
Происшествия

Подросток попал под электричку в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток погиб под колесами электрички.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

Обновлено в 09:05
Общество

Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве

Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено в 17:35
Авто

Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»

Обновлено в 04:50
Футбол

«Барселона В» разгромила «Зенит-2»

Обновлено в 13:30
Космос

Роскосмос завершил летные испытания комплекса спутников «Канопус-В»

Государственная комиссия завершила летные испытания космического комплекса спутников "Канопус-В".
Обновлено в 15:31
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск

«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Происшествия

В результате взрыва на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек

Обновлено в 17:30
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В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»

Обновлено в 14:47
Общество

Пронос еды в кинотеатры хотят запретить

В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Политика

Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

В Калифорнии медведь упал с обрыва на полицейскую машину

Обновлено в 09:59
Общество

В России появится национальный стандарт на форму для школьников

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Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Гаджеты

В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865

По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.
Обновлено в 15:34
Политика

В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места

Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Технологии

Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости

«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Как работают Яндекс.Новости?
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