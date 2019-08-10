с чего всё началось

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Общество Пронос еды в кинотеатры хотят запретить В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.

Футбол ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Происшествия Пограничный катер США обстреляли со стороны Мексики Со стороны Мексики произвели обстрел американского пограничного катера.

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Политика В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.

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