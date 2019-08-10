Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском 16:16

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении
, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.
News.ru17:01

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Fitch: макроэкономическая стабильность России не нарушится из-за инвестиций ФНБ

ТАСС19:13

Принятые властями меры позволят России справляться с санкциями - Fitch

ПРАЙМ17:00

Силуанов прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

RT на русском16:59

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России до «BBB»

Коммерсантъ16:56

Глава РФПИ оценил решение Fitch повысить кредитный рейтинг России

РИА Новости17:49

Агентство Standard & Poors опубликовало ежегодный обзор кредитного рейтинга АО «КазТрансОйл»

ADVIS.ru02:28

Международное агентство Fitch сегодня объявит о своих действиях по отношению к суверенному кредитному рейтингу России

Эхо Москвы02:00
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Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

Обновлено в 17:15
Здоровье

Ученые выяснили, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить

При условии, что вы едите гораздо больше растительной пищи, чем продуктов животного происхождения, риск преждевременной смерти от любых проблем со здоровьем можно снизить до 25%, заключили американские ученые.
Обновлено в 10:17
Волейбол

Россия обыграла Мексику в трёх партиях в олимпийском отборе

Понятно, что Саммельвуо хотел в официальном матче посмотреть на тех игроков, с которыми начал работать только с 22 июля, когда команда собралась в Новогорске на подготовку к олимпийскому отбору.
Обновлено в 14:15
Наука

Ученые придумали, как остановить развитие рака легких

Обновлено в 04:56
Культура

В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой

В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
Обновлено в 08:58
Общество

Пронос еды в кинотеатры хотят запретить

В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Футбол

ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря

Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 19:46
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Пограничный катер США обстреляли со стороны Мексики

Со стороны Мексики произвели обстрел американского пограничного катера.
Обновлено в 16:05
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции

Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено в 19:45
Политика

В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:32
Музыка

Новый клип Эда Ширана набрал миллион просмотров за несколько часов

Обновлено в 12:40
Происшествия

В результате взрыва на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек

Обновлено в 17:30
Футбол

«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Экономика

ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК

Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено в 19:15
Происшествия

На Московском проспекте разбились две машины, есть пострадавшие

Обновлено в 18:53
Общество

Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео

Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено в 17:23
Наука

Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Политика

Власти США обещали принять меры из-за снижения Китаем курса юаня

Наварро не стал уточнять, какие меры США примет против Китая, но отметил, что ущерб для Пекина будет больший, чем для Вашингтона.
Обновлено в 18:45
Политика

Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа

«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Экономика

Члены правления «Роснефти» заработали 2,36 млрд рублей за полгода

Члены правления госкорпорации «Роснефть» за первые шесть месяцев 2019 года заработали 2,36 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:12
Политика

Китай поддержал Пакистан после обострения ситуации вокруг Кашмира

Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро

Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

КНДР запустила два снаряда в направлении Японского моря

Обновлено в 18:45
Здоровье

Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца

Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм за 8 месяцев

Сообщается, что девушка в декабре 2018 года весила 112 килограммов, тогда как сейчас ее вес достигает 91 килограмма.
Обновлено в 13:46
Политика

ЕС создаст инструкции по выявлению паспортов РФ у жителей Донбасса

Службы ЕС разрабатывают инструкции для работы с визовыми заявлениями, поданными жителями Донбасса с российским гражданством и для выявления выданных им российских паспортов.
Обновлено в 15:00
Музыка

«Би-2» презентовала первый альбом супергруппы «Куртки Кобейна»

Группа «Би-2» представила альбом супергруппы «Куртки Кобейна», в который входят 11 треков представителей рок-музыки, электроники и хип-хопа, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музыкантов.
Обновлено в 17:51
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