Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском вчера в 16:16

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении
, Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.
News.ruвчера в 17:01

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Главные новости к утру 10 августа

Коммерсантъ00:10

Принятые властями меры позволят России справляться с санкциями - Fitch

ПРАЙМвчера в 17:00

Агентство Standard & Poors опубликовало ежегодный обзор кредитного рейтинга АО «КазТрансОйл»

ADVIS.ruвчера в 02:28

Аналитики: решение Fitch повысить рейтинг России не повлияет на инвестиционный климат

ТАССвчера в 17:52

Глава РФПИ оценил решение Fitch повысить кредитный рейтинг России

РИА Новостивчера в 17:49

Силуанов прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

RT на русскомвчера в 16:59

Международное агентство Fitch сегодня объявит о своих действиях по отношению к суверенному кредитному рейтингу России

Эхо Москвывчера в 02:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:20, Вашингтон
Гаджеты

Samsung представила новый Samsung Galaxy Note 10

Обновлено 08 августа в 13:10
Происшествия

Арестован водитель упавшего с обрыва под Новороссийском автобуса

Суд арестовал на два месяца водителя автобуса, который врезался во внедорожник и упал с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Молдавские полицейские сняли российские номера с автомобиля

Сотрудники полиции в Молдавии сняли российские регистрационные номера с автомобиля. Об этом сообщил в пятницу портал Stiri.
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронили в Москве

Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Минкульт предлагает запретить приносить свою еду в кинотеатры

Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Теннис

Серена Уильямс одолела Осаку в четвертьфинале турнира в Торонто

Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира категории Premier 5 в Торонто.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой

Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

Обновлено вчера в 17:15
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Финансы

ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций

Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено вчера в 03:39
Армия и оружие

В Южной Корее подтвердили, что КНДР запустила ракеты малой дальности

Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт

Строители объяснили появление поезда на Крымском мосту

Строители Крымского моста отреагировали на данные о том, что там был замечен поезд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Обновлено вчера в 10:40
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено вчера в 16:20
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм

22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено вчера в 10:45
Авто

Компания MINI выпустила 10-миллионный автомобиль

Специальная 3-дверная версия MINI 60 Years Edition стала 10-миллионной машиной бренда, автомобиль станет частью коллекции наследия BMW.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10

Количество пострадавших в результате двух новых взрывов, которые прогремели сегодня на военном арсенале рядом с Ачинском, возросло до десяти.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт

Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Мария Комиссарова стала мамой во второй раз

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Поданы первые иски о возмещении ущерба от протестных акций

Обновлено вчера в 10:00
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

В Токио считают, что только Путин и Абэ могут решить проблему мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин очень сильно заинтересованы в развитии двусторонних отношений, и только они могут добиться решения проблемы мирного договора.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Игры

Платформенный боевик Indivisible выйдет в октябре

Ролевой платформенный боевик Indivisible выйдет на Xbox One, PlayStation 4 и PC 8 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 16:36
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