Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»RT на русском 16:16

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
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Fitch повысило рейтинг России

РИА Новости16:25

Принятые властями меры позволят России справляться с санкциями - Fitch

ПРАЙМ17:00

Силуанов прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch

RT на русском16:59

Силуанов ожидает повышения рейтинга РФ вслед за Fitch другими агентствами «большой тройки»

ТАСС16:37

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России до «BBB»

Коммерсантъ16:56

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ADVIS.ru02:28

Международное агентство Fitch сегодня объявит о своих действиях по отношению к суверенному кредитному рейтингу России

Эхо Москвы02:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:13, Вашингтон
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Супруга Месси сведет вас с ума. Горячее фото в бикини

Жена полузащитника "Монако" Сеска Фабрегаса Даниэлла Семаан опубликовала новую фотографию в своем Instagram.
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«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ

В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1.
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Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
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Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»

По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
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Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике

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Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Наука

Ученые выявили группу крови долгожителей

При четвертой группе крове часто встречается порок сердца. Также эти люди часто болеют различными инфекциями.
Обновлено 07 августа в 14:43
Армия и оружие

ДНР: При обстреле со стороны ВСУ погибли два человека

Обновлено в 16:09
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Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
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Значительная часть Лондона и юго-востока Великобритании оказались обесточены из-за аварии на электросетях.
Обновлено в 14:27
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Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
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В России впервые выловили сельдяного короля

В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
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В Сети показали гибрид УАЗа и Hummer

Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено вчера в 16:18
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Заместитель главы селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул свой пост

Как ранее сообщал "СЭ", заместитель главы селекционной службы "Спартака" Александр Аверьянов покинул свой пост.
Обновлено в 16:42
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
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На «поющей» комете обнаружены два инопланетных корабля

НЛО обнаружены на поверхности поющей «поющей» кометы 67P/Чурюмова – Герасименко.
Обновлено в 07:13
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«Калашников» создал электромобиль для каршеринга

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено в 08:41
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Транспорт

В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя

Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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Транспорт

Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту

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Политика

Память жертв атомной бомбардировки почтили в японском Нагасаки

Память жертв атомной бомбардировки почтили в японском Нагасаки. Церемония началась в городском парке Мира.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В интернете появились личные данные задержанных на протестах последнего времени в Москве

Сайт «Медиазона» пишет, что трёх журналистов, сведения о которых появились в открытом доступе, полиция остановила перед акцией за свободные выборы – тогда силовики переписали паспортные данные сотрудников СМИ.
Обновлено в 15:03
Политика

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Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
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Общество

В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
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