Энергетика
Fitch повысило рейтинг «Газпрома» и «Газпром нефти» до BBBRT на русском 09:11
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «Газпрома» и «Газпром нефти» с BBB- до BBB. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:37, Ашберн
Общество
В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
Американский биохимик Кэри Муллис, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, скончался в возрасте 74 лет, пишет газета New York Times.
Обновлено в 16:11
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Авто
В России предлагают ужесточить правила техосмотра
Правила прохождения техосмотра в России могут дополнить обязательной процедурой проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 08:44
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Обновлено в 13:03
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова получила травму на отдыхе в Греции
Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фотографиями с последствиями ужасной травмы, которую получила на отдыхе в Греции.
Обновлено в 04:53
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место ЧП после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:18
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Происшествия
Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку
Камчатская краевая больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщили в пресс-службе Камчатского суда.
Обновлено в 19:24
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено в 15:44
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
Ранее фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором заявил, что внук члена ЦИК России Бориса Эбзеева в четырехлетнем возрасте приобрел квартиру в элитном доме стоимостью 500 млн рублей.
Обновлено в 11:22
Футбол
Караваев не исключил возможность своего перехода в «Зенит»
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит».
Обновлено в 19:15
Космос
«Спитцер» рассмотрел галактику Веретено
Космический телескоп «Спитцер» получил инфракрасное изображение галактики Веретено, видимой с ребра.
Обновлено в 08:10
Общество
13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности
Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.
Обновлено в 11:56
Общество
В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей
По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено в 15:55
Общество
Львам нужно меньше нервничать, а Девам стоит проявить себя на работе
Вам стоит проявить себя на работе, не бойтесь браться за сложные задачи.
Обновлено в 08:47
Космос
Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR
Обновлено вчера в 13:30
Игры
EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено в 07:44
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях
Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.
Обновлено в 15:01
Политика
WSJ: Трамп интересовался приобретением США Гренландии
Американской президент Дональд Трамп в разговорах со своими помощниками интересовался тем, следует ли, по их мнению, Соединенным Штатам попытаться приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Королевства Дании и имеет права широкой автономии.
Обновлено в 19:11