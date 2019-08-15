Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «Газпрома» и «Газпром нефти» с BBB- до BBB. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

Fitch повысило рейтинг «Газпрома» и «Газпром нефти» до BBB

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