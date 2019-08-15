Энергетика
Fitch повысило рейтинг «Газпрома» и «Газпром нефти»Коммерсантъ 09:09
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «Газпрома» и «Газпром нефти» с уровня «BBB-» до «ВВВ». Прогноз по рейтингам стабильный. Краткосрочные РДЭ компаний в иностранной валюте также повысили с «F3» до «F2».
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Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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