Экономика

Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-"ТАСС вчера в 14:06

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "Алроса" до "BBB-" с "BB+". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте агентства.
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Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-"

ТАССвчера в 14:06

Fitch повысило рейтинг "АЛРОСА" до инвестуровня "BBB-", прогноз "стабильный"

Финмаркет03:12

Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-" с "BB+", прогноз стабильный

ПРАЙМвчера в 14:08

Fitch повысило кредитный рейтинг «АЛРОСА» до инвестиционного уровня

Вести.Финанс10:00

Fitch повысило рейтинг АЛРОСА до инвестиционного уровня

ИА ЯСИА02:54

Fitch повысило рейтинг «АЛРОСА» до инвестиционного уровня

Finam.Ru02:46
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Транспорт

Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Футбол

Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную

По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело

В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:46
Происшествия

ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX

Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика

От владельцев «Трансаэро» требуют 250 млрд рублей

Обновлено в 09:29
Политика

В Госдуме оценили призыв к Мэй изменить подход в ситуации с брекситом

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
Обновлено в 10:33
Космос

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Энергетика

Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»

Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».
Обновлено в 11:09
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»

Обновлено в 05:41
Спорт

Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018

Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика

Губернатор Оренбуржья Юрий Берг подал заявление об отставке

В мае 2014 года президент Владимир Путин впервые принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию.
Обновлено в 02:45
Общество

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Транспорт

Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на 36 рейсах из Петербурга

Линейка тарифов на рейсах в рамках программы регулярных полетов по популярным туристическим направлениям и на чартерных рейсах останется без изменений.
Обновлено в 11:08
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволила несколько десятков сотрудников.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Риме на одной из станций метро провалилась ступень эскалатора

Обновлено в 07:56
Происшествия

В Крыму школьница умерла от отравления лекарством

В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.
Обновлено в 07:03
Кино

Церемония прощания с Марленом Хуциевым завершилась

В столице простились с выдающимся кинорежиссером Марленом Хуциевым. Церемония прощания проходила в Центральном доме кинематографистов.
Обновлено в 06:30
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Обновлено в 02:59
Кино

Названо место похорон актера Анатолия Адоскина

Обновлено в 01:12
Происшествия

Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями

Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Экономика

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию

США рассматривают возможность приостановки подготовительных работ к поставкам самолетов F-35 в Турцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 04:00
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд

На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Бывший саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет колонии

Обновлено в 06:41
Футбол

Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере»

Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что ему не о чем жалеть в своей спортивной карьере.
Обновлено в 05:31
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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