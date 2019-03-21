Экономика
Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-"ТАСС вчера в 14:06
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "Алроса" до "BBB-" с "BB+". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте агентства.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Транспорт
Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело
В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:46
Происшествия
ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX
Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
От владельцев «Трансаэро» требуют 250 млрд рублей
Обновлено в 09:29
Политика
В Госдуме оценили призыв к Мэй изменить подход в ситуации с брекситом
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
Обновлено в 10:33
Энергетика
Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»
Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».
Обновлено в 11:09
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
Обновлено в 05:41
Спорт
Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018
Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика
Губернатор Оренбуржья Юрий Берг подал заявление об отставке
В мае 2014 года президент Владимир Путин впервые принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию.
Обновлено в 02:45
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Транспорт
Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на 36 рейсах из Петербурга
Линейка тарифов на рейсах в рамках программы регулярных полетов по популярным туристическим направлениям и на чартерных рейсах останется без изменений.
Обновлено в 11:08
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволила несколько десятков сотрудников.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Крыму школьница умерла от отравления лекарством
В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.
Обновлено в 07:03
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым завершилась
В столице простились с выдающимся кинорежиссером Марленом Хуциевым. Церемония прощания проходила в Центральном доме кинематографистов.
Обновлено в 06:30
Кино
Названо место похорон актера Анатолия Адоскина
Обновлено в 01:12
Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
США рассматривают возможность приостановки подготовительных работ к поставкам самолетов F-35 в Турцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 04:00
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд
На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.
Обновлено в 09:36
Футбол
Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере»
Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что ему не о чем жалеть в своей спортивной карьере.
Обновлено в 05:31
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57