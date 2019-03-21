Экономика

Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-"ТАСС вчера в 14:06

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "Алроса" до "BBB-" с "BB+". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте агентства.
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Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-"

ТАССвчера в 14:06

Fitch повысило рейтинг "АЛРОСА" до инвестуровня "BBB-", прогноз "стабильный"

Финмаркет03:12

Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-" с "BB+", прогноз стабильный

ПРАЙМвчера в 14:08

Рейтинг АЛРОСА повысился до «BBB-»

Якутия 2403:30

Fitch повысило рейтинг «АЛРОСА» до инвестиционного уровня

Finam.Ru02:46

Fitch повысило рейтинг АЛРОСА до инвестиционного уровня

ИА ЯСИА02:54
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Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Культура

Песков поужинал с Джоном Траволтой

Обновлено в 02:50
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
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Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»

Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
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Политика

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В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Кроссовер Skoda Karoq начнут производить в России

Компания Skoda расширяет линейку своих моделей, которые производятся в России. Теперь к ним присоединится компактный кроссовер Skoda Karoq.
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Кино

В Петербурге откроется Международный фестиваль балета «Мариинский»

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Загитова завершила сдачу допинг-теста на ЧМ в 3 часа ночи

Как стало известно "СЭ", победительница короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завершила процедуру сдачи допинг-теста и покинула каток только в 3 часа ночи.
Обновлено в 00:25
Политика

Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Футбол

Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА

Обновлено вчера в 13:12
Экономика

В России замедлился рост зарплат

Темпы роста зарплат у российских граждан замедлились в феврале 2019 года, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019

Обновлено в 03:17
Политика

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Обновлено в 03:02
Происшествия

Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края

«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Футбол

Райан Гиггз: «Использовать Бэйла было слишком рискованно»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз объяснил, почему форвард Гарет Бэйл не принял участия в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго.
Обновлено в 01:55
Футбол

Сборная России начнёт путь на Евро-2020 матчем с Бельгией

Сборная России по футболу начнёт отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года выездным матчем со сборной Бельгии.
Обновлено в 03:11
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности

В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
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Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина

Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.
Обновлено вчера в 07:11
Общество

ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России

Жители городов-миллионников чаще, чем жители других населенных пунктов, встречаются со всевозможными нарушениями своих потребительских прав, сообщает ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:18
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Компания Apple представила новые наушники AirPods

Обновлено вчера в 15:42
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Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
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Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Автобус протаранил пешеходов в Стамбуле, есть пострадавшие

В Стамбуле пассажирский автобус сбил группу пешеходов. Как сообщает телеканал NTV, в результате ЧП есть пострадавшие, их число уточняется.
Обновлено в 03:31
Общество

В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

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Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк родила дочь в счастливом браке с фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено вчера в 03:10
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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