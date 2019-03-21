Экономика
Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-"ТАСС вчера в 14:06
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "Алроса" до "BBB-" с "BB+". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте агентства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Музыка
Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»
Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Кроссовер Skoda Karoq начнут производить в России
Компания Skoda расширяет линейку своих моделей, которые производятся в России. Теперь к ним присоединится компактный кроссовер Skoda Karoq.
Обновлено вчера в 22:15
Спорт
Загитова завершила сдачу допинг-теста на ЧМ в 3 часа ночи
Как стало известно "СЭ", победительница короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завершила процедуру сдачи допинг-теста и покинула каток только в 3 часа ночи.
Обновлено в 00:25
Политика
Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Футбол
Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
В России замедлился рост зарплат
Темпы роста зарплат у российских граждан замедлились в феврале 2019 года, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Обновлено в 03:17
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Футбол
Райан Гиггз: «Использовать Бэйла было слишком рискованно»
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз объяснил, почему форвард Гарет Бэйл не принял участия в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго.
Обновлено в 01:55
Футбол
Сборная России начнёт путь на Евро-2020 матчем с Бельгией
Сборная России по футболу начнёт отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года выездным матчем со сборной Бельгии.
Обновлено в 03:11
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности
В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина
Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России
Жители городов-миллионников чаще, чем жители других населенных пунктов, встречаются со всевозможными нарушениями своих потребительских прав, сообщает ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:18
Гаджеты
Компания Apple представила новые наушники AirPods
Обновлено вчера в 15:42
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Автобус протаранил пешеходов в Стамбуле, есть пострадавшие
В Стамбуле пассажирский автобус сбил группу пешеходов. Как сообщает телеканал NTV, в результате ЧП есть пострадавшие, их число уточняется.
Обновлено в 03:31
Общество
В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду
Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк родила дочь в счастливом браке с фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено вчера в 03:10