Экономика
Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-"ТАСС вчера в 14:06
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "Алроса" до "BBB-" с "BB+". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте агентства.
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Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:35
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Здоровье
ОНФ потребовал от челябинского Минздрава остановить оптимизацию больниц
Общественники заявили о нехватке кадров и проблемах инфраструктуры Представители регионального отделения "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) по Челябинской области считают необходимым пересмотреть планы по оптимизации южноуральских больниц.
Обновлено в 02:04
Политика
Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области
Обновлено в 04:38
Кино
Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище
Обновлено вчера в 13:50
Общество
«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья
По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку
Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Политика
ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака
Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Спорт
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Мужчины Началовой не навещали ее в больнице
Обновлено в 02:43
Политика
Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора
«Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
Обновлено в 01:33
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие
США модернизирует «лучший танк» в мире — М1 Abrams
На модернизацию «самого лучшего танка» в мире США намерены потратить около шести миллиардов долларов.
Обновлено в 03:55
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Футбол
Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»
Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".
Обновлено в 04:27
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Экономика
ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Военные проверили готовность Челябинской области к обороне
Войска Центрального военного округа во время учений в Челябинской области проверили готовность к обороне наиболее важных экономических и промышленных объектов.
Обновлено в 04:40
Политика
Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено вчера в 20:36