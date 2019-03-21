Экономика

Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-"ТАСС вчера в 14:06

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "Алроса" до "BBB-" с "BB+". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте агентства.
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Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-"

ТАССвчера в 14:06

Fitch повысило рейтинг "АЛРОСА" до инвестуровня "BBB-", прогноз "стабильный"

Финмаркет03:12

Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "BBB-" с "BB+", прогноз стабильный

ПРАЙМвчера в 14:08

Fitch повысило рейтинг АЛРОСА до инвестиционного уровня

ИА ЯСИА02:54

Fitch повысило рейтинг «АЛРОСА» до инвестиционного уровня

Finam.Ru02:46
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Происшествия

Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:35
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Здоровье

ОНФ потребовал от челябинского Минздрава остановить оптимизацию больниц

Общественники заявили о нехватке кадров и проблемах инфраструктуры Представители регионального отделения "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) по Челябинской области считают необходимым пересмотреть планы по оптимизации южноуральских больниц.
Обновлено в 02:04
Политика

Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

Обновлено в 04:38
Кино

Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище

Обновлено вчера в 13:50
Общество

«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья

По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку

Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Спорт

Загитова проходила процедуру допинг-тестирования до трёх часов ночи

Обновлено в 02:34
Политика

ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака

Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Спорт

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Общество

Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде

Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Общество

Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года

До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Мужчины Началовой не навещали ее в больнице

Обновлено в 02:43
Политика

Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора

«Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
Обновлено в 01:33
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Политика

Украина ввела новые санкции против России

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие

США модернизирует «лучший танк» в мире — М1 Abrams

На модернизацию «самого лучшего танка» в мире США намерены потратить около шести миллиардов долларов.
Обновлено в 03:55
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Футбол

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".
Обновлено в 04:27
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Общество

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Экономика

ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году

Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Военные проверили готовность Челябинской области к обороне

Войска Центрального военного округа во время учений в Челябинской области проверили готовность к обороне наиболее важных экономических и промышленных объектов.
Обновлено в 04:40
Политика

Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено вчера в 20:36
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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