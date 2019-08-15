Энергетика

Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти» до «BBB»Rambler News Service 08:58

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг компании «Башнефть» до уровня «BBB» со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба агентства.
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Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти» до уровня «BBB»

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