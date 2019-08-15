Энергетика
Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти» до «BBB»Rambler News Service 08:58
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг компании «Башнефть» до уровня «BBB» со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба агентства.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Число пострадавших при аварийной посадке А321 увеличилось до 74
Количество пострадавших пассажиров самолета А321, который совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за попадания в двигатель стаи чаек, увеличилось.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Лондоне нашли еще одного пострадавшего при инциденте в Солсбери
В Скотленд-Ярде заявили, что при инциденте в Солсбери с отравлением британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть еще один пострадавший.
Обновлено в 10:16
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Футбол
«Краснодар-2» впервые вышел на матч составом из 11 воспитанников
Отмечается, что в составе «Чертаново» также выступали все 11 воспитанников клубной академии.
Обновлено в 08:00
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации
В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
В Польше заявили о полной поддержке плана США по «устрашению России»
Польша полностью поддерживает план США "по устрашению России" и приветствует возможную переброску части американских войск с территории Германии.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала Петросяна в своем инстаграме
Обновлено в 08:56
Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Общество
«Дом-2» после переезда получит более просторные павильоны
Обновлено в 06:00
Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Политика
Адальби Шхагошев предложил гендиректору Яндекса пересмотреть алгоритм подбора новостей
Адальби Шхагошев сообщил, что 15 августа «связался с генеральным директором Яндекса Еленой Буниной и предложил пересмотреть алгоритм подбора новостей, которые оказываются в топе, чтобы люди, читающие новости на Яндексе, не получали недостоверную информацию».
Обновлено в 09:32
Футбол
УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:42
Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко
В четверг, 15 августа, Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел незалежной Виталия Захарченко, который на данный момент находится не в Украине.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321
Обновлено в 01:59