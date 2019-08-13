Экономика
Fitch повысило долгосрочный рейтинг «Газпрома» до BBBRambler News Service вчера в 08:06
«Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте ПАО "Газпром" и его дочерней компании ПАО "Газпром нефть" с уровня «BBB-» до уровня «BBB-» после аналогичного рейтингового действия по суверенному рейтингу Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России
PrimaMedia.ru13 августа в 00:47
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:14, Ашберн
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Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
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