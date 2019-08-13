Экономика

Fitch повысило долгосрочный рейтинг «Газпрома» до BBBRambler News Service вчера в 08:06

«Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте ПАО "Газпром" и его дочерней компании ПАО "Газпром нефть" с уровня «BBB-» до уровня «BBB-» после аналогичного рейтингового действия по суверенному рейтингу Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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Fitch повысило рейтинг «Газпрома» и «Газпром нефти» до BBB

RT на русскомвчера в 09:11

Fitch повысило рейтинг «Газпрома» и «Газпром нефти»

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Fitch повысило суверенный рейтинг России

Саминвестор13 августа в 01:30

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ТАССвчера в 08:44

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Известиявчера в 09:13

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РИА Новостивчера в 09:48

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России

PrimaMedia.ru13 августа в 00:47
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:14, Ашберн
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Большинство российских туристов заводят романтические знакомства на черноморских курортах России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Кремль отметил героизм посадивших самолет в поле пилотов

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В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
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