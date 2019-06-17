Экономика

Fitch понизило прогноз роста ВВП РоссииDP.RU 09:47

Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП России на 2019 год и понизило его с 1,5 до 1,2%. Об этом говорится в докладе Global Economic Outlook в понедельник, 17 июня.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:57, Вашингтон
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