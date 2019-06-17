Экономика
Fitch снизило прогноз роста российской экономикиМосковский Комсомолец 09:25
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста российской экономики на текущий год. По оценкам аналитиков агентства, ВВП страны продемонстрирует рост на 1,2%, а не 1,5%, как ожидалось ранее.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Происшествия
Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»
Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Политика
Путину и Лукашенко предложения по интеграции представят к 25 июня
Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Футбол
Защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Лион»
21-летний Айртон подписал контракт со «Спартаком» до 2024 года. Он перебрался в Москву в январе 2019 года из «Флуминенсе» за 7 млн евро.
Обновлено в 06:40
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Политика
Кремль объяснил снижение рейтинга Путина «волатильностью»
«Нужно все-таки судить о рейтинге в более длительной перспективе», — сказал Песков, комментируя сообщения о новом снижении рейтинга Путина.
Обновлено в 07:58
Религия
У спасателей МЧС появится собственный храм в Москве
Обновлено в 09:06
Общество
Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства
Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:20
Игры
CDPR раскрыла характеристики ПК, на котором запускали Cyberpunk 2077 на E3 2019
Обычным посетителям на E3 2019 показали только CGI-трейлер Cyberpunk 2077, но журналистам и крупным блогерам разработчики продемонстрировали новое геймплейное демо игры.
Обновлено в 09:42
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 15:52
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Космос
Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥
В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: разгадка шифров, процесс разработки, атмосфера и другие подробности
Авторы поделились подробностями создания S.T.A.L.K.E.R. 2 и немного рассказали о концепции проекта.
Обновлено в 07:15
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Технологии
Звезда «Разрушителей легенд» создал летающий костюм Железного человека
Известный своими «безумными» экспериментами телеведущий и инженер Адам Сэвидж создал летающий костюм Железного человека.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Семья выпила молоко и заразилась клещевым энцефалитом в Подмосковье
В Московской области зафиксированы случаи заражения клещевым энцефалитом из-за употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 16:15
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12