Экономика
Fitch понизило прогноз роста ВВП РоссииDP.RU 09:47
Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП России на 2019 год и понизило его с 1,5 до 1,2%. Об этом говорится в докладе Global Economic Outlook в понедельник, 17 июня.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Вашингтон
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Общество
Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Раскол в отношениях был спровоцирован тем, что Светлана якобы без согласия Ксении опубликовала ее фото на обложке глянцевого издания «HELLO!», главным редактором которого она является, где светская львица была запечатлена со своим новым кавалером, Константином Богомоловым, с которым у нее сейчас развивается бурный роман, ставший даже причиной развала ее собственного брака с Максимом Виторганом.
Обновлено в 07:45
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Авто
General Motors возродит марку Hummer для электрокаров
Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американском концерне сообщает о том, что руководство компании рассматривает возможность выпустить полностью электрифицированный внедорожник под брендом Hummer.
Обновлено в 15:50
Футбол
«Байер» подписал защитника «Аякса» Синкгравена
Защитник «Аякса» Дэйли Синкгравен сменил клуб. 23-летний голландец продолжит карьеру в «Байере».
Обновлено в 15:29
Гаджеты
Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов
Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено в 16:46
Культура
Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом
Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.
Обновлено в 13:49
Политика
В МИД Украины припугнули ЕС газовым кризисом
В интервью Bloomberg замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что европейцы могут столкнуться с газовым кризисом, если Киев и Москва не достигнут соглашения по транзиту на топливо, договор прекратит действовать в конце текущего года.
Обновлено в 18:08
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail
Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 14:20
Происшествия
На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
В китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР зафиксированы подземные толчки магнитудой 1,3. Их причиной мог послужить взрыв, сообщает The Japan Times со ссылкой на сейсмологов Китая.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Общество
Поставщик коров для совхоза «Корсаковский» должен вернуть в бюджет 47 миллионов рублей
ОАО "Агро-Союз ДВ" выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода в сумме 47 202 800, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на УФАС.
Обновлено в 18:50
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Обновлено в 18:22
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Здоровье
Карантин в школах Томска предупредил каждый третий случай гриппа
Авторы подсчитали, что карантин в школах предупредил каждый третий случай гриппа в городе в сезон 2015–2016 года.
Обновлено в 15:12
Здоровье
Медики напомнили об опасности для детей средств личной гигиены
Врачи из США напомнили об опасности средств персональной гигиены для детей.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД
Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
Обновлено в 17:20
Единоборства
Дастин Порье: «Собираюсь завершить поединок с Хабибом досрочно»
Собираюсь завершить поединок досрочно, — заявил Порье.
Обновлено в 18:21
Финансы
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Общество
СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания.
Обновлено в 10:35