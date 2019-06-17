Экономика
Fitch понизило прогноз роста ВВП РоссииDP.RU 09:47
Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП России на 2019 год и понизило его с 1,5 до 1,2%. Об этом говорится в докладе Global Economic Outlook в понедельник, 17 июня.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:25, Вашингтон
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Космос
«Зеленое» топливо НАСА дебютирует в миссии SpaceX Falcon
Миссия НАСА «Зеленое топливо» (GPIM) в настоящее время планируется использовать 24 июня на ракете SpaceX Falcon Heavy в рамках миссии по испытаниям технологий, получившей название STP-2.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук на «Кинотавре» не расставался с Паулиной Андреевой
Стоит напомнить, что на фестивале Андреева представила свою дебютную ленту «Плачу с вами», удостоившуюся награды «За точную передачу черного в комедии».
Обновлено в 05:25
Музыка
У фронтмена Megadeth диагностировали рак горла
Обновлено в 15:22
Политика
США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе
Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
Обновлено в 18:56
Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.
Обновлено в 12:07
Политика
Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:57
Политика
Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции
Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Политика
В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено в 20:14
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Общество
Резюме для бухгалтера: пример, образец
Что изменилось в правилах, на какие профессиональные навыки обратить внимание, что надо и не надо писать в обязанностях — мы подготовили для вас лучшие примеры резюме бухгалтеров.
Обновлено в 06:26
Наука
Трансплантация кала привела к смерти пациента
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено в 09:00
Общество
Алибасов воссоединился с семьей
Обновлено в 14:57
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:23
Политика
Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму
На холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой находится кладбище британских солдат, погибших в Крымской войне, однако оно подверглось осквернению, захвату и было предано забвению, пишет Ханна Лусинда Смит в журнале The Times.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясение
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 21:09
Здоровье
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Авто
Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США
Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Экология
Эксперты развенчали миф об «обитателях-мутантах» в Москве-реке
Эксперты рассказали РИА Новости о качестве воды в Москве-реке, о том, какая рыба в ней водится, можно ли ее употреблять в пищу, и обитают ли в ее водах рыбы-мутанты с тремя глазами и двумя хвостами.
Обновлено в 20:52
Общество
«Аэровокзал Южно-Сахалинск» признал необходимость перепроектировки из-за корейского металла
АО "Аэровокзал Южно-Сахалинска", выступающее заказчиком строительства нового пассажирского терминала, уверено, что на стройке нет никаких серьезных проблем и нарушений, а ввод объекта в эксплуатацию не вызовет никаких затруднений.
Обновлено в 19:54
Авто
Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год
Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:49
Общество
Британских водителей предупредят о ежах на дороге
Обновлено в 20:36
Происшествия
Экс-полицейского осудили в Ижевске за хранение и «подброс» наркотиков
Сегодня, 17 июня, в Ижевске суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции, который обвинялся в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и хранении наркотиков, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
Обновлено в 08:06
Футбол
Воспитанник «ПСЖ» Кутателадзе прибыл в расположение «Спартака»
Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе прибыл в расположение "Спартака".
Обновлено в 17:55