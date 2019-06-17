Экономика

Fitch понизило прогноз роста ВВП РоссииDP.RU 09:47

Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП России на 2019 год и понизило его с 1,5 до 1,2%. Об этом говорится в докладе Global Economic Outlook в понедельник, 17 июня.
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Fitch прогнозирует снижение среднегодовой цены на нефть

Росбалт11:55

Fitch прогнозирует замедление темпов роста мирового ВВП в этом и следующем годах

Финмаркет08:37

Fitch прогнозирует среднюю цену на нефть более $62 за баррель в 2020 году

ТАСС11:14

Fitch сохранило прогнозы цен на нефть в 2019-2021 годах

Интерфакс08:52

Fitch снизило прогноз роста российской экономики

Московский Комсомолец09:25

Fitch снизило оценку российской экономике

Коммерсантъ10:13

Fitch понизил прогноз роста экономики России

Rambler News Service09:28
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:25, Вашингтон
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Космос

«Зеленое» топливо НАСА дебютирует в миссии SpaceX Falcon

Миссия НАСА «Зеленое топливо» (GPIM) в настоящее время планируется использовать 24 июня на ракете SpaceX Falcon Heavy в рамках миссии по испытаниям технологий, получившей название STP-2.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук на «Кинотавре» не расставался с Паулиной Андреевой

Стоит напомнить, что на фестивале Андреева представила свою дебютную ленту «Плачу с вами», удостоившуюся награды «За точную передачу черного в комедии».
Обновлено в 05:25
Музыка

У фронтмена Megadeth диагностировали рак горла

Обновлено в 15:22
Политика

США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе

Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
Обновлено в 18:56
Политика

Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.
Обновлено в 12:07
Политика

Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:57
Политика

Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции

Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Политика

В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено в 20:14
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Общество

Резюме для бухгалтера: пример, образец

Что изменилось в правилах, на какие профессиональные навыки обратить внимание, что надо и не надо писать в обязанностях — мы подготовили для вас лучшие примеры резюме бухгалтеров.
Обновлено в 06:26
Наука

Трансплантация кала привела к смерти пациента

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено в 09:00
Общество

Алибасов воссоединился с семьей

Обновлено в 14:57
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:23
Политика

Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму

На холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой находится кладбище британских солдат, погибших в Крымской войне, однако оно подверглось осквернению, захвату и было предано забвению, пишет Ханна Лусинда Смит в журнале The Times.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 21:09
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Авто

Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США

Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Экология

Эксперты развенчали миф об «обитателях-мутантах» в Москве-реке

Эксперты рассказали РИА Новости о качестве воды в Москве-реке, о том, какая рыба в ней водится, можно ли ее употреблять в пищу, и обитают ли в ее водах рыбы-мутанты с тремя глазами и двумя хвостами.
Обновлено в 20:52
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Общество

«Аэровокзал Южно-Сахалинск» признал необходимость перепроектировки из-за корейского металла

АО "Аэровокзал Южно-Сахалинска", выступающее заказчиком строительства нового пассажирского терминала, уверено, что на стройке нет никаких серьезных проблем и нарушений, а ввод объекта в эксплуатацию не вызовет никаких затруднений.
Обновлено в 19:54
Авто

Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год

Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:49
Общество

Британских водителей предупредят о ежах на дороге

Обновлено в 20:36
Происшествия

Экс-полицейского осудили в Ижевске за хранение и «подброс» наркотиков

Сегодня, 17 июня, в Ижевске суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции, который обвинялся в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и хранении наркотиков, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
Обновлено в 08:06
Футбол

Воспитанник «ПСЖ» Кутателадзе прибыл в расположение «Спартака»

Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе прибыл в расположение "Спартака".
Обновлено в 17:55
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