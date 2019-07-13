Политика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400REGNUM 21:08
Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400. Другими негативными факторами названы смена руководства в Центральном банке Турции и повторные выборы мэра в Стамбуле. Напомним, в Турцию прибыла первая партия С-400.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:45, Вашингтон
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке
Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Технологии
Первый в мире роботизированный спасательный плот создан в России
Первый в мире роботизированный спасательный плот "Аврора" создан в России.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В области новых вооружений КНР и Россия мчатся с гиперзвуковой скоростью
Newsweek честно признается, что области гиперзвукового оружия безусловными мировыми лидерами являются Россия и Китай.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Министр обороны Турции и и.о. главы Пентагона обсудили поставку С-400
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили в пятницу по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии.
Обновлено в 16:42
Космос
Космонавт Падалка поставил рекорд облета Земли на самолете
Предыдущий рекорд, установленный в 2008 году на самолете Bombardier Global Express, составил 52 часа 32 минуты.
Обновлено в 12:00
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
Обновлено в 21:17
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
Энергетика
Боливия рассчитывает подписать контракты с «Акроном» и «Газпромом» в ближайшие недели
Боливийский нефтегазовый госконцерн YPFB и российский "Акрон" конкретизировали договоренности по созданию совместного предприятия по продаже мочевины с двух заводов в Боливии и Бразилии, YPFB также завершила согласование контракта с "Газпромом" по проекту Витакуа, сообщило министерство углеводородов Боливии.
Обновлено в 20:14
Общество
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Общество
Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек
Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания
Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой
Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой.
Обновлено в 12:58
Наука
Новое устройство одновременно вырабатывает энергию и очищает воду
Ученые разработали новый способ, как обеспечить миллионы жителей Земли чистой питьевой водой и электроэнергией.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Технологии
МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов
МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Общество
В Сан-Франциско противники приюта для бездомных подали в суд, назвав его угрозой для окружающей среды
Жители элитного района Сан-Франциско подали иск против строительства приюта для бездомных.
Обновлено в 12:07
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали
По меньшей мере 10 человек погибли в результате террористической атаки, совершенной запрещенной в РФ группировкой "Аш-Шабаб", на отель в сомалийском городе Кисмайо.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Политика
Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду
Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59