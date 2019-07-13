Политика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400REGNUM вчера в 21:08

Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400. Другими негативными факторами названы смена руководства в Центральном банке Турции и повторные выборы мэра в Стамбуле. Напомним, в Турцию прибыла первая партия С-400.
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Fitch понизило рейтинг Турии из-за поставок С-400

BFM.ru02:51

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400

REGNUMвчера в 21:08

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции до уровня "ВВ-" с негативным прогнозом

Вести.Ruвчера в 20:03

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

ТАССвчера в 19:47

Fitch понизило рейтинг Турции на фоне начала поставок С-400

РБКвчера в 19:44

Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом

РИА Новостивчера в 18:51
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

Обновлено в 17:35
Общество

Участники ночного велофестиваля в Москве поставили мировой рекорд

Велофестиваль стал одним из мероприятий в программе Дня московского транспорта.
Обновлено в 17:26
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Убит глава нижегородского отделения военно-исторического общества

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер в больнице Нижнего Новгорода.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Барановская с детьми переночевала в джунглях Камбоджи

Вместе с детьми, гидом и рейнджерами Барановская провела ночь в джунглях. Семья организовала настоящий поход.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

В Афганистане погиб американский военнослужащий

Обновлено в 04:44
Экономика

В Мурманске зарегистрирована компания «Новатэк – Западная Арктика»

«Новатэк» зарегистрировал новую судостроительную компанию в Мурманске — ООО «Новатэк — Западная Арктика».
Обновлено в 14:56
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол

Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
Обновлено в 18:05
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес

Светлана Лобода прокомментировала конфликт на фестивале в Петербурге

Ранее стало известно, что Лобода устроила скандал, так как ей не предоставили отдельную гримерку для VIP-звезд, а приглашенных исполнителей на фестивале было очень много.
Обновлено в 08:38
Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Теннис

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено в 16:07
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов

Портовое управление Кувейта на фоне напряженности в Персидском заливе подписало с министерством обороны страны протокол о сотрудничестве, который позволит кувейтским ВМС разрабатывать планы обеспечения безопасности портов на всей территории страны, передает кувейтское агентство KUNA.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие

Солдаты ВСУ избили своего командира из-за задержки денежной выплаты

Обновлено в 12:11
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Путешествия

Федор Конюхов решил три раза обойти вокруг света на яхте-гиганте

Обновлено в 16:50
Политика

«Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗ

Обновлено в 12:56
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Космос

Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено 11 июля в 04:46
Происшествия

В банном комплексе под Петербургом произошел пожар

Обновлено в 18:25
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Кино

Мединский поздравил Бориса Клюева с 75-летием

Обновлено в 12:53
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