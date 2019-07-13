Политика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400REGNUM вчера в 21:08
Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400. Другими негативными факторами названы смена руководства в Центральном банке Турции и повторные выборы мэра в Стамбуле. Напомним, в Турцию прибыла первая партия С-400.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Общество
Участники ночного велофестиваля в Москве поставили мировой рекорд
Велофестиваль стал одним из мероприятий в программе Дня московского транспорта.
Обновлено в 17:26
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Убит глава нижегородского отделения военно-исторического общества
Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер в больнице Нижнего Новгорода.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Барановская с детьми переночевала в джунглях Камбоджи
Вместе с детьми, гидом и рейнджерами Барановская провела ночь в джунглях. Семья организовала настоящий поход.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
В Афганистане погиб американский военнослужащий
Обновлено в 04:44
Экономика
В Мурманске зарегистрирована компания «Новатэк – Западная Арктика»
«Новатэк» зарегистрировал новую судостроительную компанию в Мурманске — ООО «Новатэк — Западная Арктика».
Обновлено в 14:56
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол
Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»
Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
Обновлено в 18:05
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес
Светлана Лобода прокомментировала конфликт на фестивале в Петербурге
Ранее стало известно, что Лобода устроила скандал, так как ей не предоставили отдельную гримерку для VIP-звезд, а приглашенных исполнителей на фестивале было очень много.
Обновлено в 08:38
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Теннис
Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов
Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено в 16:07
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
Портовое управление Кувейта на фоне напряженности в Персидском заливе подписало с министерством обороны страны протокол о сотрудничестве, который позволит кувейтским ВМС разрабатывать планы обеспечения безопасности портов на всей территории страны, передает кувейтское агентство KUNA.
Обновлено в 18:26
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено 11 июля в 04:46
Происшествия
В банном комплексе под Петербургом произошел пожар
Обновлено в 18:25
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Кино
Мединский поздравил Бориса Клюева с 75-летием
Обновлено в 12:53