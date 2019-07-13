Экономика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг ТурцииТАСС 19:47

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный". Об этом сообщается в субботу в пресс-релизе агентства.
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Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом

РИА Новости18:51

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

ТАСС19:47

Fitch понизило рейтинг Турции на фоне начала поставок С-400

РБК19:44

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции до уровня "ВВ-" с негативным прогнозом

Вести.Ru20:03
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Армия и оружие

Миссия ОЗХО по Сирии работала против истины

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Экономика

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Любовь к мороженому у россиян остается неизменной, несмотря на возможные снижения доходов и экономию на других продуктах.
Обновлено в 20:21
Происшествия

Десять человек погибли в результате теракта в Сомали

Обновлено в 18:32
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Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
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Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

Конгресс ограничил право Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
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Политика

Между Россией и Украиной состоялся телемост «Надо поговорить»

Обновлено в 13:32
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Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
Обновлено в 19:57
Общество

Фармацевтический гигант протестирует вакцину от ВИЧ

Фармацевтический гигант Johnson & Johnson собирается протестировать экспериментальную вакцину против ВИЧ в США и Европе в этом году.
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Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов

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Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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Российские биологи нашли способ «состарить» раковые клетки

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Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Обновлено в 13:02
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Минтруд предложил новый прожиточный минимум

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану

Обновлено в 06:38
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
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Игры

Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей

Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.
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Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
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Многие современные чипы для смартфонов оснащаются специализированным ИИ-движком.
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Футбол

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Обновлено в 16:13
Кино

Путин поздравил с юбилеем Лунгина

Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Павла Лунгина, которому исполнилось 70 лет.
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Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров и пикапов

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Экономика

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
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