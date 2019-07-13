Экономика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг ТурцииТАСС 19:47
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный". Об этом сообщается в субботу в пресс-релизе агентства.
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Армия и оружие
Миссия ОЗХО по Сирии работала против истины
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Армия и оружие
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Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательной организацией
Генпрокуратура РФ признала канадскую неправительственную организацию Ukranian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") нежелательной в России.
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Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Политика
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Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика
Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду
Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
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Десять человек погибли в результате теракта в Сомали
Обновлено в 18:32
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
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В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
Конгресс ограничил право Трампа начать войну с Ираном
Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
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Футбол
Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми»
Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
Обновлено в 19:57
Общество
Фармацевтический гигант протестирует вакцину от ВИЧ
Фармацевтический гигант Johnson & Johnson собирается протестировать экспериментальную вакцину против ВИЧ в США и Европе в этом году.
Обновлено в 11:09
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Наука
Российские биологи нашли способ «состарить» раковые клетки
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Обновлено вчера в 13:07
Общество
Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану
Обновлено в 06:38
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Игры
Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей
Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.
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Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
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Snapdragon 855 лидирует в рейтинге мобильных чипов с ИИ-движком
Многие современные чипы для смартфонов оснащаются специализированным ИИ-движком.
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Кино
Путин поздравил с юбилеем Лунгина
Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера Павла Лунгина, которому исполнилось 70 лет.
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Авто
Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров и пикапов
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Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30