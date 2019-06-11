Экономика

Fitch поместило рейтинг «Энел Россия» на пересмотрТАСС 13:46

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Энел Россия" (входит в энергетический холдинг Enel) в иностранной и национальной валюте "BB+" на пересмотр с "негативным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
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Fitch поместило рейтинг "Энел Россия" "BB+" в список на пересмотр с возможностью понижения

ПРАЙМ14:03

Fitch поместило рейтинг «Энел Россия» на пересмотр

ТАСС13:46

Fitch поместило рейтинги «Энел России» на пересмотр с «негативным» прогнозом

Интерфакс12:53

Fitch поместило рейтинги «Энел Россия» на пересмотр с перспективой понижения

Finam.Ru12:58
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Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено в 16:39
Политика

Климкин рассказал о перспективах вступления Украины в Евросоюз

Глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook рассказал, что случайно стал участником дискуссии о вступлении Украины в Евросоюз, когда стоял в очереди за кофе.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве

Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Политика

Восточные немцы рассказали об отношении к России

Немецкий таблоид Bild провел опрос среди жителей восточной Германии с целью понять, действительно ли многие немцы позитивно относятся к России.
Обновлено в 17:25
Спорт

1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10
Общество

Стюардесса дала рекомендации по выбору лучшего времени для полетов

Американская стюардесса Стелла Конноли рассказала, как пассажирам выбрать самое лучшее время для перелетов.
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова пересеклась с Резо Гигинеишвили и его новой девушкой

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля

«Системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — сообщает телеканал Ikhbariya.
Обновлено в 19:49
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Авто

Nissan представит новое поколение Juke в этом году

Компания Nissan готовит к выпуску кроссовер Juke нового поколения.
Обновлено в 08:12
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

Обновлено в 05:34
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 19:16
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Игры

Romero Games создает стратегическую игру про мафию

Обновлено в 19:31
Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Обновлено в 17:45
Общество

В Благовещенске последние месяцы дорабатывает крупное предприятие «Амурагроцентр»

В Приамурье вскоре законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Политика

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:10
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Происшествия

Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае

Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 18:01
Футбол

Сборная Украины U20 вышла в финал чемпионата мира

Сборная Украины переиграла Италию в полуфинале юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:51
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Энел Россия
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Российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Полное наименование - Публичное акционерное общество «Энел Россия». Компания зарегистрирована в Екатеринбурге, центральный офис находится в Москве. 56% компании принадлежит итальянской группе Enel.
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