Экономика

Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Аргументы и Факты вчера в 20:56

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-», передает ТАСС. В сообщении агентства говорится, что аналитики сохраняют позитивный прогноз.
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Минфин России отреагировал на позитивный прогноз Fitch

Газета.Ruвчера в 18:23

России предсказали устойчивость к санкциям

Lenta.ruвчера в 21:53

Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

РИА Новостивчера в 17:53

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Коммерсантъвчера в 23:05

Минфин прокомментировал решение Fitch сохранить рейтинг России на уровне ВВВ-

RT на русскомвчера в 17:56

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом

Вести.Ruвчера в 16:25

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Enel до "A-", оставив краткосрочный на уровне "F-2": прогноз на стабильность

ADVIS.ru13 февраля в 07:58
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 10:40, Ашберн
Происшествия

В Петербурге в здании университета обрушились перекрытия

Обновлено в 10:20
Политика

Охранник Порошенко оттолкнул журналиста «России 1»

Журналиста телеканала «Россия 1», пытавшегося задать вопрос действующему президенту Украины Петру Порошенко, оттолкнул охранник украинского лидера.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Единоборства

Харитонов доставлен в больницу после удара в пах от Митриона

Американец нанес россиянину удар в пах, после чего тот не смог продолжить поединок. В итоге бой признан арбитрами несостоявшимся.
Обновлено в 00:48
Политика

Путин и Макрон обсудили по телефону актуальные проблемы

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в субботу провели телефонный разговор.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В ярославской колонии нашли новые нарушения

"Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1 было обнаружено видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:45
Происшествия

На Украине осквернили мемориал «Вечный огонь»

Обновлено в 08:43
Происшествия

Президент Албании попросил протестующих не допустить насилия

Обновлено в 10:15
Политика

ФТС хочет расширить перечень продуктового эмбарго

О предложении Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, сообщило РБК, письмо об этом исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов 13 февраля направил в Минсельхоз.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

В израильском аэропорту задержали 140 граждан Украины

Иммиграционные власти Израиля задержали 140 украинцев при въезде в страну через международный аэропорт Бен-Гурион после инцидента с израильтянами в аэропорту Киева.
Обновлено в 09:18
Политика

Эрдоган поставил точку в вопросе о покупке С-400

Обновлено в 05:18
Политика

Савченко призвала украинцев выйти на новый «майдан»

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, призывает выйти в воскресенье на новый "майдан".
Обновлено в 08:48
Кино

Скончался актер Бруно Ганц, сыгравший негодующего Гитлера

Обновлено в 07:35
Политика

В МИД Австрии заявили о принятом ЕС решении по санкциям против России

ЕС принял решение о новых санкциях в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Москве после сообщений о минировании проверяют второй ТЦ

Обновлено в 04:35
Политика

МИД назвал условие для нормализации взаимодействия России и Британии

Москва и Лондон не смогут нормально взаимодействовать и вести равноправный диалог, если власти Великобритании не изменят свою недружественную политику в отношении России, заявили в российском МИДе после встречи первого замглавы министерства Владимира Титова с британским госминистром по делам Европы и Америки Аланом Данкеном.
Обновлено в 09:45
Футбол

«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала»

Руководство испанской "Валенсии" довольно игрой, которую показывает российский полузащитник команды Денис Черышев и намерено выкупить права на игрока у "Вильярреала", сообщает Marca.
Обновлено в 09:31
Политика

Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире Sky News

Журналистка и сестра Бориса Джонсона, который ранее занимал пост министра иностранных дел Великобритании, Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Лавров: США запретили странам НАТО не посещать брифинг по ДРСМД

Представители большинства стран НАТО не посетили совместный брифинг российских министерств иностранных дел и обороны по Договору РСМД в Мюнхене.
Обновлено в 09:44
Общество

В Париже полиция использовала слезоточивый газ против «жёлтых жилетов»

Обновлено в 09:09
Транспорт

В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины

В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено в 09:40
Политика

Лавров: Россия хочет понять, какой мандат будет у НАТО в Арктике

В ходе дискуссий на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике.
Обновлено в 07:50
Политика

Сторонники «новой церкви» захватили еще один храм в Волынской области

Сторонники "новой церкви" в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), срезав замки, заявил представитель Волынской епархии УПЦ, протоиерей Олег Точинский.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

США оценили галлюциногенное оружие России

Ранее стало известно, что фрегаты ВМФ России «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» оснастили системами 5П-42 «Филин», которые ослепляют противника и вызывают у него галлюцинации.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод после побоев

Супруга известного телеведущего и актера Марата Башарова Елизавета подала на развод.
Обновлено в 09:47
Политика

Пушков обвинил Берлин в перечеркивании исполнения «Минска — 2»

Сенатор Алексей Пушков в своем профиле в социальной сети Twitter разместил пост, в котором заявил, что высказанная на конференции по безопасности в Мюнхене канцлером ФРГ Ангелой Меркель позиция Берлина перечеркивает реализацию «Минска — 2».
Обновлено в 10:18
Культура

Мать Децла расскажет о причинах смерти сына на Первом канале

Обновлено в 02:30
Политика

Порошенко скопировал предвыборный лозунг Путина

Обновлено в 08:11
Политика

Клинцевич прокомментировал слова Роговцевой о россиянах

Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
Обновлено в 04:38
Культура

Рэпер Баста извинился за поддержку пенсионной реформы

Рэпер Баста записал видеобращение к своим поклонника, в котором принес извинения за поддержку пенсионной реформы.
Обновлено в 03:19
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