Экономика

Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"ТАСС вчера в 17:06

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства в пятницу.
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Минфин прокомментировал решение Fitch сохранить рейтинг России на уровне ВВВ-

RT на русскомвчера в 17:56

России предсказали устойчивость к санкциям

Lenta.ruвчера в 21:53

Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

РИА Новостивчера в 17:53

Минфин России отреагировал на позитивный прогноз Fitch

Газета.Ruвчера в 18:23

Главные новости к утру 16 февраля

Коммерсантъвчера в 23:05

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом

Вести.Ruвчера в 16:25

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Enel до "A-", оставив краткосрочный на уровне "F-2": прогноз на стабильность

ADVIS.ru13 февраля в 07:58
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Происшествия

Глава МЧС прибыл на место обрушения перекрытий в ИТМО в Петербурге

Обновлено в 15:35
Политика

Лавров резко ответил на вопрос журналистов Washington Post о Сирии

Во время Мюнхенской конференция по вопросам политики и безопасности глава МИД России Сергей Лавров осадил журналистов The Washington Post, задавших вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие

В России модернизировала систему предупреждения о ракетном нападении

Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, заявил первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.
Обновлено в 12:49
Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Нант» в матче Лиги 1

«Монако» одержал победу над «Нантом» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Во Франции прошли очередные массовые протесты «жёлтых жилетов»

Обновлено в 16:23
Происшествия

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

Глава крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".
Обновлено в 08:38
Происшествия

CBC: в Канаде сошел с рельсов товарный состав

Обновлено в 15:26
Транспорт

В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины

В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено в 09:40
Кино

Главную награду Берлинского кинофестиваля получил фильм «Синонимы»

Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать известного рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая поделилась подробностями о последнем разговоре с сыном, который умер в ночь на 3 февраля после закрытого концерта в Ижевске от остановки сердца.
Обновлено в 12:12
Единоборства

Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах

Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:06
Спорт

Гараничев не вышел на гонку преследования в Солт-Лейк-Сити

Российский биатлонист Евгений Гараничев не вышел на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 16:41
Хоккей

Малкин не спас «Питтсбург» от поражения «Калгари»

"Питтсбург Пингвинз" не сумел одержать победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:05
Происшествия

Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Кино

Умер актер Бруно Ганц, сыгравший взбешенного Гитлера

Обновлено в 07:24
Футбол

«Милан» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче чемпионата Италии

Обновлено в 16:41
Политика

Конфликт между азербайджанцами и чеченцами исчерпан

По данным СМИ, на расширенной встрече влиятельных представителей азербайджанской и чеченской общин, где случай был признан не соответствующим реальному уровню братства и дружбы между азербайджанцами и чеченцами, конфликт был исчерпан, а напряженность сведена на нет.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

В состав ВМС США вошел корабль-невидимка

Корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), оснащённый технологией снижения заметности (стелс), официально вошёл в состав военно-морских сил США в субботу.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В центре Твери три человека пострадали при обрушении навеса

Деревянный навес, идущий вдоль здания, обрушился в центре Твери, пострадали три человека, сообщил Следственный Комитет в своем канале в WhatsApp.
Обновлено в 15:11
Футбол

Принц Саудовской Аравии захотел купить «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу

Обновлено в 09:33
Спорт

Четвёрка Андрианова взяла бронзу на этапе КМ по бобслею в Лейк-Плэсиде

Российские бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов заняли третье место в соревнованиях четырёхместных экипажей на седьмом этапе Кубка мира в Лей-Плэсиде (США).
Обновлено в 16:28
Общество

МЧС предупредило москвичей о гололедице и сильном ветре

МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице и сильном ветре в ближайшие часы и до 11:00 воскресенья, 17 февраля.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод после побоев

Супруга известного телеведущего и актера Марата Башарова Елизавета подала на развод.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Водитель перевернувшегося на «Скандинавии» грузовика погиб

Водитель большегруза, который перевернулся около 9 часов вечера на «Скандинавия» в районе н.п. Нахимовское Выборгского района Ленобласти, скончался от полученных травм.
Обновлено в 15:27
Политика

Украинские журналисты пытались спровоцировать мужа Скабеевой

Журналисты украинского телеканала "Прямой" Петр Залмаев и Тарас Березовец пытались спровоцировать российского телеведущего и мужа Ольги Скабеевой Евгения Попова вопросами о защите ее чести.
Обновлено в 10:48
Транспорт

Минтранс РФ предложил повысить штрафы за нарушение ПДД

Правительству России предложено ввести штраф за превышение на 10−20 км/ч допустимой скорости движения в населенных пунктах, пишет 15 февраля «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия

В Кривом Роге подожгли храм УПЦ

Обновлено в 12:54
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом» в матче Примеры

Обновлено в 16:43
Политика

Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему Киев не может прекратить военные действия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:40
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