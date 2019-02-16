Экономика

Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"ТАСС вчера в 17:06

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства в пятницу.
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Главные новости к утру 16 февраля

Коммерсантъвчера в 23:05

Минфин прокомментировал решение Fitch сохранить рейтинг России на уровне ВВВ-

RT на русскомвчера в 17:56

Fitch подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

РИА Новостивчера в 17:53

Минфин России отреагировал на позитивный прогноз Fitch

Газета.Ruвчера в 18:23

России предсказали устойчивость к санкциям

Lenta.ruвчера в 21:53

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом

Вести.Ruвчера в 16:25

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Enel до "A-", оставив краткосрочный на уровне "F-2": прогноз на стабильность

ADVIS.ru13 февраля в 07:58
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Политика

Охранник Порошенко толкнул корреспондента «России 1»

Охранник Петра Порошенко оттолкнул журналиста "России 1", пытавшегося задать вопрос украинскому лидеру.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Политика

Меркель: ЕС не заинтересован в разрыве отношений с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европейский союз не заинтересован в разрыве отношений с Россией.
Обновлено в 05:12
Единоборства

Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах

Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:06
Кино

Умер сыгравший Гитлера в «Бункере» актер Бруно Ганц

Обновлено в 08:20
Происшествия

Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В ярославской колонии нашли новое видео с нарушениями

В исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославской области 16 февраля обнаружено видео, на котором зафиксированы нарушения со стороны заключенных и сотрудников учреждения, сообщила РБК руководитель пресс-службы УФСИН России по Ярославской области Анна Частухина.
Обновлено в 08:49
Политика

Сторонники «новой церкви» захватили еще один храм в Волынской области

Сторонники "новой церкви" в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), срезав замки, заявил представитель Волынской епархии УПЦ, протоиерей Олег Точинский.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

«Уже нет смысла скрывать»: жена Башарова озвучила причину развода

Башаров женился на Елизавете Шевырковой в 2016 году, когда та была беременна. В 2018 году стало известно, что актер избивает жену.
Обновлено в 08:49
Политика

Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире

Журналистка и сестра бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона Рейчел обнажилась в прямом эфире Sky News.
Обновлено в 07:25
Политика

Aurus принял участие в соревнованиях гаража особого назначения ФСО

Прокат на Aurus (проект "Кортеж") завершил февральские соревнования по скоростному маневрированию автомобилей гаража особого назначения ФСО России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В ДНР заявили о подрыве автомобиля со снайперами ВСУ на мине

Обновлено в 07:44
Политика

Народная артистка СССР призвала украинцев изолироваться от россиян

Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Украинские вандалы повредили звезду Вечного огня

Как установили в полиции, неизвестные украли часть ограждения мемориала и сломали металлическую звезду Вечного огня.
Обновлено в 08:00
Хоккей

«Барыс» стал победителем дивизиона Чернышева

Обновлено в 08:32
Общество

В Москве установлен температурный рекорд этой зимы

В пятницу, 15 февраля, температура воздуха в Москве поднялась до плюс 2,9 градуса, что является рекордным значением для зимы 2018–2019 годов.
Обновлено вчера в 13:12
Транспорт

Водителям без гаража хотят запретить покупать авто

Госдума обсуждает инициативу, согласно которой гражданам запретят покупать авто при отсутствии гаража или парковочного места.
Обновлено в 06:34
Политика

Порошенко скопировал предвыборный лозунг у Путина

Действующий украинский президент Петр Порошенко использует лозунг, под которым президент России Владимир Путин шел на выборы в 2012 году: "Кандидатов много, президент - один!"
Обновлено вчера в 06:51
Единоборства

Боксеры Поветкин и Усик могут провести бой в мае в Чикаго

Обновлено в 05:57
Общество

В Париже и других городах Франции проходит акция «желтых жилетов»

Обновлено в 07:28
Происшествия

В Москве эвакуированы несколько ТЦ из-за сообщений о минировании

Обновлено в 04:15
Спорт

Федерико Пеллегрино выиграл спринт на домашнем этапе Кубка мира

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино выиграл спринт свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира в итальянской коммуне Конь.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Лавров назвал причину отсутствия членов НАТО на брифинге по ДРСМД

Представители стран НАТО пропустили брифинг, на котором Россия продемонстрировала крылатую ракету 9М729, по поручению США.
Обновлено в 08:58
ЖКХ

На прохожих с крыши дома на Невском проспекте полился кипяток

Обновлено в 05:32
Музыка

Шнуров посвятил стихотворение конфликту Друзя и Бера

Напомним, ранее между Ильёй Бером и Александром Друзём возник серьезный конфликт, когда ведущий «Кто хочет стать миллионером» обвинил Друзя в желании его подкупить ради предоставления возможности выиграть.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М

Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90М.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье

Подсчитаны убытки от запрета популярного в России лекарства

Как подсчитала аналитическая компания RNC Pharma, за 2018 год продажи всех препаратов, содержащих фенспирид, составили 2,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Пенс назвал невозможным защитить закупающие оружие у противника страны

Соединенные Штаты не смогут защитить страны-союзники, которые приобретают вооружения у потенциальных противников, заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Президент Албании призвал к сдержанности в ходе протестов в Тиране

Обновлено в 07:04
Происшествия

В Аргентине прошла церемония прощания с Эмилиано Салой

Обновлено в 07:41
Главное