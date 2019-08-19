Экономика
Fitch повысило рейтинг Сбербанка до BBBRT на русском 10:35
Ранее Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с BBB- до BBB.
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Fitch повысило рейтинги «Газпрома», «Газпром нефти» и «Интер РАО» до «BBB»
OilCapital.ru16 августа в 07:30
Fitch Ratings повысило рейтинг РНПК до уровня «ВВВ» со стабильным прогнозом
Википедия страхования16 августа в 16:29
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Экономика
Минэкономразвития: рост ВВП в июле ускорился до 1,7%
Рост ВВП России в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении после роста на 0,8% в июне; с начала года он составил 0,9%. Такая оценка содержится в материалах Минэкономразвития, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:00
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию
Президент России Владимир Путин начал однодневный визит во Францию.
Обновлено в 10:53
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки
Министерство природы России предложило повысить нормы утилизации товаров и упаковки для производителей на 100%.
Обновлено в 02:31
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Футбол
Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и Глушакова
Судейство Матюнина в матче "Зенит" - "Ахмат" Артем Дзюба назвал позором, главный тренер питерцев Сергей Семак нелестно отозвался о бригаде арбитров, не выразили своего восторга принятыми решениями и представители "Ахмата" Рашид Рахимов и Денис Глушаков.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело против матери, получавшей лекарство из-за рубежа для сына
Транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, получившей на почте заграничное лекарство для сына, страдающего эпилепсией, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 10:56
Футбол
Экс-президент «Сантоса»: «Чтобы Неймар не ушел в „Реал“, заплатили его отцу 1 млн долларов»
Бывший президент «Сантоса» Марсело Тейшейра рассказал о том, почему нападающий Неймар не перешел в «Реал» в 2006 году.
Обновлено в 06:53
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Транспорт
Минэкономразвития предложило сэкономить на трассе Москва — Казань
Минэкономразвития РФ предлагает вместо новой автотрассы Москва — Казань построить трассу до Владимира, а дальше точечно усовершенствовать шоссе «М7» Москва — Уфа, что позволит в два раза сэкономить на расходах.
Обновлено в 03:01
Происшествия
На химзаводе в подмосковной Балашихе произошел пожар
«Интерфаксу» в МЧС добавили, что возгорание произошло на химзаводе в цехе по производству кремниевых смол.
Обновлено в 09:23
Политика
В редакции РБК сменилось руководство
Как сообщает издание, госпожа Голикова продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга в сфере, не связанной с журналистикой, а господин Тросников назначен заместителем генерального директора РБК.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Следствие сняло с режиссера Васильева подозрение в участии в массовых беспорядках
Следствие сняло с режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева подозрения в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Зинурова.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о завещании первого мужа
Актриса Лионелла Пырьева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 09:28
Общество
Минздрав пояснил предложение о штрафах за перекуры на работе
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай пояснил предложения Минздрава, связанные с предложениями практик для укрепления здоровья работников.
Обновлено в 09:39
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Мефедова и Долженкова освободили из николаевского СИЗО
Напомним, что куликовцев Долженкова и Мефедова удерживают с мая 2014 года.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Вышел джейлбрейк unc0ver для iOS 12.4
Не рекомендуется устанавливать джейлбрейк на своё рабочее устройство.
Обновлено в 09:16
Транспорт
Саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, передает ОТР. Там приземлился самолёт авиакомпании "Победа".
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Саша+Маша» выходит замуж в третий раз
Первый раз артистка вышла замуж за Александра Романовского, рок-музыканта из группы «Дети лейтенанта Шмидта».
Обновлено в 07:43
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11