Футбол
Фирмино забил курьезный гол после ляпа вратаря сборной ПеруMetaratings 15:49
На 20-1 минуте матча при счете 1:0 в пользу бразильцев голкипер перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, и попал в Фирмино. Мяч от ноги форварда отлетел в штангу, после чего нападающий принял его, обыграл вратаря и удвоил преимущество Бразилии.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:32, Вашингтон
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