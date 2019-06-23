Футбол
Фирмино забил курьезный гол после ляпа вратаря сборной ПеруMetaratings вчера в 15:49
На 20-1 минуте матча при счете 1:0 в пользу бразильцев голкипер перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, и попал в Фирмино. Мяч от ноги форварда отлетел в штангу, после чего нападающий принял его, обыграл вратаря и удвоил преимущество Бразилии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:12, Вашингтон
Общество
В МВД предложили лишать автомобилистов прав без суда
В Министерстве внутренних дел РФ предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено 21 июня в 05:15
Политика
Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии
Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Культура
Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова
Марина Хлебникова смогла удивить гостей передачи Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах
К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс
Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Космос
Запуск американских кораблей Starliner к МКС перенесен
Обновлено вчера в 16:47
Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь
Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям по выбору алкоголя, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Обновлено в 01:15
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Обновлено вчера в 20:13
Единоборства
Тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд
Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло восемь секунд.
Обновлено вчера в 18:15
Спорт
Российские волейболисты обыграли болгар в матче Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над командой Болгарии в 11-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено вчера в 13:56
Единоборства
Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи
Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.
Обновлено в 01:16
Политика
Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»
Обновлено вчера в 07:50
Энергетика
Что за новый налог требует ввести Чубайс?
«Анатолий Чубайс мотивировал своё предложение тем, что в ЕС введены дополнительные пошлины на импортируемые товары, в производстве которых превышаются нормы выброса углекислого газа.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области
Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи
Обновлено вчера в 22:09
Политика
МИД Грузии: опасность для туристов из-за событий в Тбилиси отсутствует
В грузинском внешнеполитическом ведомстве заверили, что акции протеста в центре Тбилиси не представляют угрозы иностранным туристам, в том числе российским.
Обновлено в 00:38
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались платить за ЖКХ
Последователи организации «Граждане СССР» из Нижнего Тагила осознанно не платили за ЖКХ и по другим счетам и накопили долги на 6,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью
"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено вчера в 16:18
Интернет
Windows Terminal от Microsoft уже можно установить на Windows 10
Хотя разработчики скомпилировали и применяли Windows Terminal из кода, доступного на GitHub, Microsoft сегодня выпустила установщик доступный для скачивания через Windows Store.
Обновлено вчера в 07:04