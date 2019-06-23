Фирмино забил курьезный гол после ляпа вратаря сборной ПеруMetaratings вчера в 15:49

На 20-1 минуте матча при счете 1:0 в пользу бразильцев голкипер перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, и попал в Фирмино. Мяч от ноги форварда отлетел в штангу, после чего нападающий принял его, обыграл вратаря и удвоил преимущество Бразилии.

Общество В МВД предложили лишать автомобилистов прав без суда В Министерстве внутренних дел РФ предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Политика Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Общество Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.

Армия и оружие США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Общество В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.

Космос NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям по выбору алкоголя, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Единоборства Тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло восемь секунд.

Спорт Российские волейболисты обыграли болгар в матче Лиги наций Мужская сборная России одержала победу над командой Болгарии в 11-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций.

Единоборства Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.

Энергетика Что за новый налог требует ввести Чубайс? «Анатолий Чубайс мотивировал своё предложение тем, что в ЕС введены дополнительные пошлины на импортируемые товары, в производстве которых превышаются нормы выброса углекислого газа.

Происшествия Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.

Политика МИД Грузии: опасность для туристов из-за событий в Тбилиси отсутствует В грузинском внешнеполитическом ведомстве заверили, что акции протеста в центре Тбилиси не представляют угрозы иностранным туристам, в том числе российским.

Общество Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались платить за ЖКХ Последователи организации «Граждане СССР» из Нижнего Тагила осознанно не платили за ЖКХ и по другим счетам и накопили долги на 6,5 млн рублей.

Хоккей НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.

Политика Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.