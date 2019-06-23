Футбол

Фирмино забил курьезный гол после ляпа вратаря сборной ПеруMetaratings вчера в 15:49

На 20-1 минуте матча при счете 1:0 в пользу бразильцев голкипер перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, и попал в Фирмино. Мяч от ноги форварда отлетел в штангу, после чего нападающий принял его, обыграл вратаря и удвоил преимущество Бразилии.
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Фишка Фирмино — забить, не глядя на мяч. Новый шедевр — в ворота Перу

Sport24.ru05:15

Кубок Америки-2019: Перу — Бразилия, 22 июня 2019, курьёзный гол Фирмино

Чемпионатвчера в 16:10

Футболист сборной Бразилии забил гол вслепую

Lenta.ruвчера в 17:28

Фирмино унизил вратаря сборной Перу, не глядя поразив ворота (ВИДЕО)

ProstoProSportвчера в 16:31

Игрок сборной Бразилии отметился голом вслепую в матче Кубка Америки

Газета.Ru03:51

Фирмино забил курьезный гол после ляпа вратаря сборной Перу

Metaratingsвчера в 15:49

Каземиро забил первый мяч за сборную

Евро-футбол.рувчера в 15:29
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Происшествия

Вологодская студентка спасла тонущих детей ценой собственной жизни

Обновлено в 06:12
Наука

Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных

Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено 21 июня в 05:39
Армия и оружие

Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море

Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Обновлено в 04:00
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста

Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено вчера в 07:26
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
Обновлено в 06:10
Политика

В Казань прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

В Татарстан с рабочим визитом прибыла делегация Туркменистана во главе с президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.
Обновлено в 03:09
Политика

Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии

Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Единоборства

Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Гаджеты

Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены

Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
Обновлено в 03:18
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве.
Обновлено в 04:05
Политика

Болтон сообщил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "двадцатки" в Японии.
Обновлено в 05:28
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Футбол

СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»

75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2

Обновлено в 06:37
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Пожар, возникший ранее в воскресенье в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован.
Обновлено в 00:41
Футбол

Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассчитывает на возвращение в команду нападающего ПСЖ Неймара.
Обновлено в 03:42
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить российских граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену Нино Ломджария с просьбой помочь защитить права россиян.
Обновлено в 05:05
Здоровье

В Кыргызстане отоларингологов учат восстанавливать слух

В Кыргызстане впервые провели сложнейшую операцию по вживлению чипа в ухо ребенка.
Обновлено в 06:14
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Бразильский футболист, атакующий полузащитник, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии.
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Государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере - с Колумбией, на востоке - с Бразилией, на юго-востоке - с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади страна Южной Америки.
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