Футбол
Фирмино забил курьезный гол после ляпа вратаря сборной ПеруMetaratings вчера в 15:49
На 20-1 минуте матча при счете 1:0 в пользу бразильцев голкипер перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, и попал в Фирмино. Мяч от ноги форварда отлетел в штангу, после чего нападающий принял его, обыграл вратаря и удвоил преимущество Бразилии.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Наука
Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных
Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено 21 июня в 05:39
Армия и оружие
Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море
Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Обновлено в 04:00
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста
Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено вчера в 07:26
Футбол
Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами
Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
Обновлено в 06:10
Политика
В Казань прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
В Татарстан с рабочим визитом прибыла делегация Туркменистана во главе с президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.
Обновлено в 03:09
Политика
Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии
Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Единоборства
Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи
В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены
Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
Обновлено в 03:18
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве.
Обновлено в 04:05
Политика
Болтон сообщил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "двадцатки" в Японии.
Обновлено в 05:28
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Футбол
СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»
75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
Обновлено в 06:37
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Пожар, возникший ранее в воскресенье в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован.
Обновлено в 00:41
Футбол
Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассчитывает на возвращение в команду нападающего ПСЖ Неймара.
Обновлено в 03:42
Политика
Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить российских граждан
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену Нино Ломджария с просьбой помочь защитить права россиян.
Обновлено в 05:05
Здоровье
В Кыргызстане отоларингологов учат восстанавливать слух
В Кыргызстане впервые провели сложнейшую операцию по вживлению чипа в ухо ребенка.
Обновлено в 06:14