Футбол

Фирмино забил курьезный гол после ляпа вратаря сборной ПеруMetaratings вчера в 15:49

На 20-1 минуте матча при счете 1:0 в пользу бразильцев голкипер перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, и попал в Фирмино. Мяч от ноги форварда отлетел в штангу, после чего нападающий принял его, обыграл вратаря и удвоил преимущество Бразилии.
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Кубок Америки-2019: Перу — Бразилия, 22 июня 2019, курьёзный гол Фирмино

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Фишка Фирмино — забить, не глядя на мяч. Новый шедевр — в ворота Перу

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Фирмино забил курьезный гол после ляпа вратаря сборной Перу

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:14, Ашберн
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
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Саакашвили призвал украинцев отдыхать в Грузии вместо россиян

Экс-президент Грузии и бывший глава городской администрации Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телевизионного канала «112 Украина» пригласил украинцев в Грузию, а также обвинил россиян в происходящем в его стране.
Обновлено в 01:55
Общество

МВД Франции: на акцию «желтых жилетов» вышли около 12 тысяч человек

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Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Политика

Песков назвал уникальным проектом прямую линию с президентом

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Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Долиной не может смириться со смертью Юлии Началовой

Дочь Ларисы Долиной не может смириться со смертью своей близкой подруги Юлии Началовой и критикует людей, пытающихся нажиться на имени певицы.
Обновлено в 03:16
Авто

Названы топ-5 лучших автомобилей для девушек в 2019 году

Обновлено в 05:48
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
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Политика

Владельцы ресторанов в Грузии подняли цены для русских

Уже несколько грузинских ресторанов убрали со столиков меню на русском языке, а некоторые повысили цены исключительно для русских туристов.
Обновлено в 04:36
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального

Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео

Обновлено в 04:22
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Единоборства

В UFC состоялся один из самых быстрых в истории нокаутов

Нокаут состоялся уже на девятой секунде поединка. Это второй по быстроте нокаут в истории промоушена.
Обновлено в 05:54
Политика

В Европе раскритиковали Зеленского за «приступ сексизма» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне – в Париже у него случился «приступ сексизма», пишет Барбара Эртель в немецком издании Tageszeitung.
Обновлено в 02:47
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Драка Алибасова с диетологом попала на видео

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Политика

Путин заявил, что успех зависит от доверия россиян к власти

Президент РФ Владимир Путин считает, что успех напрямую зависит от доверия россиян к власти.
Обновлено в 05:35
Политика

На жителя Хакасии составили протокол из-за поста о губернаторе

В отношении пользователя фейсбука Вячеслава Шоева завели административное дело из-за поста о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.
Обновлено вчера в 10:22
Гаджеты

Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото

В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
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Лена Темникова стала блондинкой

Обновлено вчера в 14:22
Футбол

Игнатьев вернулся к тренировкам с «Локомотивом»

Помимо Игнатьева новые контракты с «железнодорожниками» заключили голкипер Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев.
Обновлено в 06:32
Политика

Меладзе оценил отношения России и Грузии

Певец Валерий Меладзе заявил, что братские отношения между Россией и Грузией нельзя разрушить в один день.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Нижних Сергах после драки скончался мужчина

В городе Нижние Серги подрались двое мужчин, после чего один из них скончался.
Обновлено в 07:06
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Общество

На следующей неделе в Москву придет осень

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 07:23
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Бразильский футболист, атакующий полузащитник, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии.
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Государство в Южной Америке
Государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере - с Колумбией, на востоке - с Бразилией, на юго-востоке - с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади страна Южной Америки.
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