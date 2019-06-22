Футбол
Фирмино забил курьезный гол после ляпа вратаря сборной ПеруMetaratings вчера в 15:49
На 20-1 минуте матча при счете 1:0 в пользу бразильцев голкипер перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, и попал в Фирмино. Мяч от ноги форварда отлетел в штангу, после чего нападающий принял его, обыграл вратаря и удвоил преимущество Бразилии.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:14, Ашберн
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Обновлено вчера в 13:56
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Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального
Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
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Президент РФ Владимир Путин считает, что успех напрямую зависит от доверия россиян к власти.
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Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
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