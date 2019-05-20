Футбол

Фирмино возобновил тренировки после травмыЧемпионат 03:27

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки после травмы бедра, сообщает Sky Sports. Напомним, 27-летний футболист получил мышечное повреждение во время тренировки перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с "Хаддерсфилд Таун" (5:0).
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СМИ: Фирмино приступил к тренировкам в «Ливерпуле»

Sportbox.RU03:10

Фирмину возобновил тренировки

Спорт-Экспресс03:33

Фирмино возобновил тренировки после травмы

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РИА Новости12:46

СМИ: Фирмино приступил к тренировкам в «Ливерпуле»

Матч ТВ03:10

Фирмино возобновил тренировки в составе «Ливерпуля»

Sport24.ru02:54
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
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