Футбол
Фирмино возобновил тренировки после травмыЧемпионат 03:27
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки после травмы бедра, сообщает Sky Sports. Напомним, 27-летний футболист получил мышечное повреждение во время тренировки перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с "Хаддерсфилд Таун" (5:0).
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Общество
Медведев расширил ТОР «Курилы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил ТОР "Курилы", что должно позволить, в том числе, создать на островах туристическую инфраструктуру.
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Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
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Обновлено в 05:56
Политика
Министр обороны Украины Полторак подал в отставку
Обновлено в 04:14
Политика
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Обновлено в 06:38
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
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Хоккей
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В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО).
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Певица сообщила, что постоянные гастроли и концерты сильно изматывают ее, поэтому она пытается держать себя на ногах при помощи различных лекарственных препаратов и капельниц.
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Новый скандал продолжает набирать обороты и в настоящее время выяснилось, что компания Intel, вполне возможно, пробовала выиграть себе больше времени и приобрести молчание исследователей Амстердамского свободного университета (VU), обнаруживших новые уязвимости в ее процессорах.
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В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика
Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС
АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Происшествия
МВД предлагает конфисковать автомобили у пьяных водителей
«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», – отметили в МВД.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Резонансное дело об убийстве милиционера раскрыли в Белоруссии
Следственный комитет Республики Беларусь дал пресс-конференцию по резонансному делу о погибшем сотруднике ГАИ.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:57
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Политика
В Кремле ответили на заявление Зеленского о Крыме
Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
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Финал «Игры престолов» растащили на мемы
Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
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Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
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Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Футбол
Гвардиола готов отпустить Сане в «Баварию»
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не против перехода полузащитника Лероя Сане в Баварию, сообщает Kicker.
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Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Зеленский запретил свои портреты в кабинетах чиновников
Новый президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам вешать его портрет в своих кабинетах.
Обновлено в 05:04
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17