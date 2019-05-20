Футбол

Фирмино возобновил тренировки после травмыЧемпионат 03:27

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки после травмы бедра, сообщает Sky Sports. Напомним, 27-летний футболист получил мышечное повреждение во время тренировки перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с "Хаддерсфилд Таун" (5:0).
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Фирмино возобновил тренировки после травмы

РИА Новости04:57

Фирмино возобновил тренировки в составе «Ливерпуля»

Sport24.ru02:54

Фирмино возобновил тренировки после травмы

Чемпионат03:27

СМИ: Фирмино сможет помочь «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов

Советский спорт03:23

СМИ: Фирмино приступил к тренировкам в «Ливерпуле»

Sportbox.RU03:10

СМИ: Фирмино приступил к тренировкам в «Ливерпуле»

Матч ТВ03:10

Фирмину возобновил тренировки

Спорт-Экспресс03:33
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Общество

Медведев расширил ТОР «Курилы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил ТОР "Курилы", что должно позволить, в том числе, создать на островах туристическую инфраструктуру.
Обновлено в 07:58
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Общество

Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Политика

Министр обороны Украины Полторак подал в отставку

Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций парламента провести консультации по роспуску Рады.
Обновлено в 06:38
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Террористы атаковали авиабазу Хмеймим

В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Бывшая жена Тарасова Бузова не может жить без капельницы

Певица сообщила, что постоянные гастроли и концерты сильно изматывают ее, поэтому она пытается держать себя на ногах при помощи различных лекарственных препаратов и капельниц.
Обновлено в 07:40
Гаджеты

В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей

Новый скандал продолжает набирать обороты и в настоящее время выяснилось, что компания Intel, вполне возможно, пробовала выиграть себе больше времени и приобрести молчание исследователей Амстердамского свободного университета (VU), обнаруживших новые уязвимости в ее процессорах.
Обновлено в 02:46
Здоровье

Прокуроры нашли нарушения в детских поликлиниках Саратова

Прокуратура области провела проверку по обращениям жителей Волжского района Саратова о несогласии с объединением инфекционных детских больниц, закрытием поликлиники.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Происшествия

МВД предлагает конфисковать автомобили у пьяных водителей

«В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения», – отметили в МВД.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Резонансное дело об убийстве милиционера раскрыли в Белоруссии

Следственный комитет Республики Беларусь дал пресс-конференцию по резонансному делу о погибшем сотруднике ГАИ.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Певица МакSим выписалась из больницы после аварии

Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика

В Кремле ответили на заявление Зеленского о Крыме

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Кино

Финал «Игры престолов» растащили на мемы

Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
Обновлено в 07:55
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Политика

Зеленский принял глав и послов иностранных государств

Обновлено в 07:51
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Футбол

Гвардиола готов отпустить Сане в «Баварию»

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не против перехода полузащитника Лероя Сане в Баварию, сообщает Kicker.
Обновлено в 07:20
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Зеленский запретил свои портреты в кабинетах чиновников

Новый президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам вешать его портрет в своих кабинетах.
Обновлено в 05:04
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, атакующий полузащитник, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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