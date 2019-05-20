Футбол
Фирмино возобновил тренировки после травмыЧемпионат 03:27
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки после травмы бедра, сообщает Sky Sports. Напомним, 27-летний футболист получил мышечное повреждение во время тренировки перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с "Хаддерсфилд Таун" (5:0).
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Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
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В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой
Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
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Общество
В Челябинске после протестов отложили строительство часовни
В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
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В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
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Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Петиция в адрес канала HBO с просьбой переснять восьмой сезон "Игры престолов" набирает обороты.
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Новые мини-компьютеры ZOTAC ZBOX Q Series совмещают чип Xeon и графику Quadro
Обновлено в 03:58
Игры
Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3
Обновлено вчера в 14:05
Экономика
Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФ
Из доклада следует, что по итогам первого квартала инфляция в России поднялась до 5,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 2,3%.
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Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж.
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Агния Кузнецова отдохнула в компании Максима Виторгана
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В последней серии 8 сезона «Игры престолов» нашли новый киноляп
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Названы бессимптомные опасные заболевания
Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Ляшко устроил перепалку с Зеленским во время инаугурации
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Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
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Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке
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Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
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Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
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Онлайн-кинотеатры в России обяжут отчитываться о зрителях в ЕАИС
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Обновлено в 04:17
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева переиграла Швейцарию - 3:0.
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