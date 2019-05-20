Футбол
Фирмино возобновил тренировки после травмыЧемпионат 03:27
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки после травмы бедра, сообщает Sky Sports. Напомним, 27-летний футболист получил мышечное повреждение во время тренировки перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с "Хаддерсфилд Таун" (5:0).
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