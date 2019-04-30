Футбол
Фирмино вернулся в общую группу «Ливерпуля» перед игрой с «Барселоной»Матч ТВ 09:34
Бразильский нападающий Роберто Фирмино во вторник тренировался в общей группе футболистов «Ливерпуля» перед первым матчем против «Барселоны» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
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Общество
Гороскоп на 1 мая 2019 года
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Политика
Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии
Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
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Начало мая у большинства жителей Молдовы ассоциируется с вылазками на природу.
Обновлено в 18:00
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
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Екатеринбургский художник получил международную награду за акварель нижнетагильского завода
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Политика
Растет число пострадавших в столкновениях в Венесуэле
Не менее 52 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе, в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями, сообщает «Интерфакс».30 апреля в Венесуэле начались массовые беспорядки.
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Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
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Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Экономика
Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток»
Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
Обновлено в 13:12
Политика
Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено в 08:15
Политика
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины
Обновлено в 12:24
Наука
Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости
Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено в 10:47
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Общество
Из Владивостока за месяц вывезли 45 тысяч опасных автопокрышек
С начала двухмесячника чистоты, который стартовал в начале апреля, из дворов города, детских садов и школ, с обочин дорог и из лесных массивов убрано 45 тысяч шин.
Обновлено в 12:42
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Космос
NASA готовится к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 19:51
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Кино
Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»
Харингтон не поддержал недовольство поклонников и предположил, почему такой финал всё-таки выглядит логичным.
Обновлено в 03:30
Политика
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 19:34
Космос
Объяснена природа загадочного объекта в космосе
Изначально считалось, что AX J1949.8 принадлежит именно к этому классу, однако ряд ярких вспышек, зафиксированных в 2017 году, указывали на иную природу объекта.
Обновлено в 12:20
Политика
Каракас заявил о признании Пенсом попытки госпереворота в Венесуэле
Вице-президент США Майк Пенс признал, что руководил попыткой государственного переворота в Венесуэле, заявил глава МИД Боливарианской республики Хорхе Арреаса.
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Армия и оружие
Американские F-35 начали много простаивать на земле
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Скончался исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев
Известный военный историк генерал-полковник Григорий Кривошеев скончался на 90-м году жизни.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании
Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52
Транспорт
ГИБДД собирается создать базу злостных нарушителей
«Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 03:40