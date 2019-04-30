Футбол

Фирмино тренировался в общей группе перед игрой с «Барселоной»Soccer.ru 10:39

Барселона — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вернулся в общую группу команды перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Бразилец пропускал недавний матч с «Хаддерсфилдом» в АПЛ из-за мышечной травмы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фирмино и Фабиньо помогут «Ливерпулю» в первом полуфинальном матче с «Барселоной»

Советский спорт10:31

Роберту Фирмину полетел с «Ливерпулем» в Барселону на первый матч полуфинала Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс10:28

«Ливерпуль» отправился в Барселону на матч четвертьфинала ЛЧ

Матч ТВ11:16

Фирмино надеется принять участие в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Барселоной»

Чемпионат10:17

Фирмино, Фабиньо и Окслейд-Чемберлен отправились с «Ливерпулем» на матч с «Барселоной»

Sport24.ru10:43

Фирмино тренировался в общей группе перед матчем с «Барселоной»

Sports.ru11:24

СМИ: Фирмино надеется восстановиться к матчу с «Барселоной»

ProstoProSport04:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Политика

Зеленский встретится с митрополитом Онуфрием

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", во вторник В.Зеленский проведет встречу и с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием.
Обновлено в 12:01
Общество

Столичный театр «У Никитских ворот» опечатали

Здание театра опечатано на 90 суток по постановлению суда судебным приставом-исполнителем.
Обновлено в 09:30
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Кино

Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»

Большинство поклонников были шокированы таким поворотом, а многие и вовсе обрушились на создателей с гневной критикой.
Обновлено в 03:30
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Космос

На Титане обнаружили огромную ледяную стену

Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поделилась милыми фото с дочерью

Шоу очень понравилось маме и дочери. А Кристина еще и поделилась фотографиями, на которых видны их неподдельные эмоции.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Происшествия

Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговора

Приговор футболисту «зенита» Александру Кокорину может быть озвучен 8 мая, заявила его адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 08:56
Хоккей

«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов

Обновлено в 13:41
Происшествия

В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»

Обновлено в 11:44
Политика

США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:40
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Стаса Михайлова подозревают в пластике лица

В Сети поползли слухи, что Михайлов сделал подтяжку лица.
Обновлено в 05:54
Общество

Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе

Сообщалось, что работникам завода было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 08:50
Политика

Зеленский объявил конкурс на должность советника

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в видеоролике в Instagram объявил конкурс на должность своего советника.
Обновлено в 13:24
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Политика

Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено в 08:15
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Политика

Горсовет Евпатории временно отстранил мэра от должности

Городской совет Евпатории принял решение о временном отстранении от должности главы администрации Андрея Филонова, который подозревается в превышении должностных полномочий и причинении ущерба бюджету при махинациях с землей и муниципальной недвижимостью.
Обновлено в 12:05
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Противники Мадуро направляются к президентскому дворцу в Каракасе

Обновлено в 13:41
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день

Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено 28 апреля в 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберто Фирмино
Бразильский футболист
Бразильский футболист, атакующий полузащитник, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное