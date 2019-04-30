Футбол
Фирмино тренировался в общей группе перед игрой с «Барселоной»Soccer.ru 10:39
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вернулся в общую группу команды перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Бразилец пропускал недавний матч с «Хаддерсфилдом» в АПЛ из-за мышечной травмы.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Политика
Зеленский встретится с митрополитом Онуфрием
Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", во вторник В.Зеленский проведет встречу и с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
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Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»
Большинство поклонников были шокированы таким поворотом, а многие и вовсе обрушились на создателей с гневной критикой.
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Кристина Орбакайте поделилась милыми фото с дочерью
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Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
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Политика
США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.
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Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
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Стаса Михайлова подозревают в пластике лица
В Сети поползли слухи, что Михайлов сделал подтяжку лица.
Обновлено в 05:54
Общество
Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе
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Обновлено в 08:50
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Зеленский объявил конкурс на должность советника
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в видеоролике в Instagram объявил конкурс на должность своего советника.
Обновлено в 13:24
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Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
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Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
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Обновлено в 08:15
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Политика
Горсовет Евпатории временно отстранил мэра от должности
Городской совет Евпатории принял решение о временном отстранении от должности главы администрации Андрея Филонова, который подозревается в превышении должностных полномочий и причинении ущерба бюджету при махинациях с землей и муниципальной недвижимостью.
Обновлено в 12:05
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день
Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено 28 апреля в 12:17