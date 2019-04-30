Футбол
Фирмино тренировался в общей группе перед игрой с «Барселоной»Soccer.ru 10:39
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вернулся в общую группу команды перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Бразилец пропускал недавний матч с «Хаддерсфилдом» в АПЛ из-за мышечной травмы.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
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В Москве грузовик провалился под асфальт
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Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
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Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
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Обновлено в 10:20
Политика
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
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Футбол
Правительство Дагестана отказало «Анжи» в помощи
Напомним, что Президент ФК «Анжи» Осман Кадиев, ссылаясь на финансовые проблемы, заявил о готовности передать клуб властям республики.
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Армия и оружие
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Обновлено в 09:52
Авто
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Обновлено в 09:25
Армия и оружие
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Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".
Обновлено в 11:41
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Происшествия
В ЮАР около 1800 рабочих оказались заблокированы в шахте
Обновлено в 12:30
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество
Росгвардия советует подружиться с соседями перед майскими праздниками
Владельцам жилья стоит установить технические средства охраны или же воспользоваться услугами профессиональных организаций, сообщил "Интерфаксу" старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.
Обновлено в 07:40
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Общество
Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
Обновлено в 08:55
Происшествия
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Три человека пострадали в столкновении автобуса "Кишинев - Москва" с легковым автомобилем в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ
В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
Обновлено в 10:05
Культура
В Британии поставят оперу об отравлении Литвиненко
Обновлено в 09:02
Кино
Новые «Фантастические твари» выйдут в 2021 году
Обновлено в 06:14
Происшествия
Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором
Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Общество
РКН оштрафовал самарское издание за отсутствие новостей в выходные
Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Суд в Москве продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Головинский суд Москвы во вторник продлил до 7 июня арест аспиранту Московского университета Азату Мифтахову, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу
Третий день в России не утихает скандал вокруг шестого сезона детского музыкального конкурса «Голос».
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Под Пятигорском локализовали пожар на рынке
Ранее сообщалось, что под Пятигорском в 9.10 мск произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 04:46
Авто
В России начались продажи нового поколения модели Kia ProCeed
Корейский автопроизводитель Kia начинает продажи на российском рынке модели ProCeed нового поколения.
Обновлено в 04:29