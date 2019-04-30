Фирмино тренировался в общей группе перед игрой с «Барселоной»Soccer.ru 10:39

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вернулся в общую группу команды перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Бразилец пропускал недавний матч с «Хаддерсфилдом» в АПЛ из-за мышечной травмы.

Фирмино тренировался в общей группе перед игрой с «Барселоной»

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