Футбол
Фирмино рискует пропустить первый матч с «Барселоной»Евро-футбол.ру 02:47
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино может не сыграть в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Барселоной". По информации Marca, бразилец рискует пропустить встречу из-за мышечного повреждения.
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Клопп о травме Фирмино: «Скорее всего, он будет готов к игре с „Барселоной“. Он машина»
Sports.ruвчера в 22:03
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