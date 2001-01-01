Футбол

Фирмино рискует пропустить первый матч с «Барселоной»Евро-футбол.ру 02:47

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино может не сыграть в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Барселоной". По информации Marca, бразилец рискует пропустить встречу из-за мышечного повреждения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Фирмино рискует пропустить первый матч с «Барселоной»

Советский спорт02:30

Фирмино может пропустить первый матч с «Барселоной»

Чемпионат02:17

Клопп о травме Фирмино: «Скорее всего, он будет готов к игре с „Барселоной“. Он машина»

Sports.ruвчера в 22:03

Фирмино может пропустить матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Матч ТВ01:36

Суарес: «На время игры я забуду о всём хорошем, что было в „Ливерпуле“»

Soccer.ru01:16

Фирмино рискует пропустить первый матч с «Барселоной»

Евро-футбол.ру02:47

«Барселона» vs «Ливерпуль»: прогноз на ЛЧ 1 мая

LoginCasino.comвчера в 08:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Музыка

Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал

Обновлено вчера в 23:08
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:34
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшими

Обновлено в 08:00
Политика

Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

Обновлено в 07:54
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Российские спасатели завершили работы на шахте «Схидкарбон» в ЛНР

Обновлено в 06:39
Авто

Назвали самые надежные китайские автомобили в России

Обновлено в 00:36
Политика

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Обновлено в 06:02
Политика

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС

Сообщение об обнаружении боеприпасов на краю лесополосы поступило в субботу, 27 апреля, около 10 часов утра от АЗС, расположенной в районе дома 1А по Приморскому шоссе.
Обновлено в 06:42
Авто

Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Политика

Украина приостановила транзит российской нефти

Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 01:25
Спорт

ФИДЕ изменила регламент матча за звание чемпиона мира по шахматам

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) внесла изменения в регламент матча за звание чемпиона мира. Увеличено число партий с 12 до 14.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Суд приговорил Марию Бутину к тюрьме

Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенных в застенках.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие

МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

Обновлено в 06:33
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Посетителя кинотеатра в Гонконге, Китай, избили из-за спойлеров последней части киносерии «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье

Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек

Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

На Урале ребенок погиб после катания с горки

Обновлено в 08:14
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Политика

Песков пошутил про сон и рабочий график Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном рабочем графике главы государства.
Обновлено в 03:38
Политика

Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Наука

Медики назвали фактор, на 50% повышающий риск преждевременной смерти

Риск преждевременной смерти у людей вызывает высокое содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови.
Обновлено в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберто Фирмино
Бразильский футболист
Бразильский футболист, атакующий полузащитник, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное