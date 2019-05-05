Футбол
Фирмино пропустит ответный полуфинальный матч с «Барселоной»РИА Новости вчера в 18:44
Футболист "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит из-за травмы ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщается на официальном сайте английского клуба. Встреча "Ливерпуль" - "Барселона" пройдет на "Энфилде" во вторник, 7 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека
Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 06:22
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания чумой россиян в Монголии
Два случая чумы с летальным исходом зарегистрированы в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий.
Обновлено в 00:30
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Здоровье
Диетолог рассказал, как быстро и безопасно похудеть к лету
Россияне отойдут от майских праздников и стартует подготовка к пляжному сезону. iReactor узнал у одного из главных диетологов России, как быстро, а главное безболезненно похудеть к лету.
Обновлено в 06:32
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В Челябинске соберут уникальный противоминный трактор
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
В Сеть попало видео танцующей Пугачевой в дерзком мини
Творите вечно!-подписал видео с Аллой Пугачевой музыкант Михаил Гребенщиков.
Обновлено вчера в 13:45
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Футбол
В Санкт-Петербурге отмечают чемпионство «Зенита»
Игроки узнали об этом во время перелёта из Грозного в Санкт-Петербург после матча с «Ахматом».
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500
Американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Обновлено вчера в 21:11
Авто
Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом
За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Происшествия
Террорист-смертник взорвался возле полицейского участка в Афганистане
На севере Афганистане возле полицейского участка подорвал себя террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:45
Хоккей
«Коламбус» проиграл «Бостону» в дебютном матче Гаврикова
В пятом матче четвертьфинальной серии «Бостон Брюинз» дома одержали победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3. В составе хозяев дубль на 52-й и 59-й минутах оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Давид Крейчи на 22-й минуте и Брэд Маршанд на 45-й минуте.
Обновлено в 01:11
Футбол
Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение
Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:58
Авто
Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?
Обновлено в 06:53
Хоккей
Форвард Пилипенко вернулся в «Автомобилист»
Обновлено в 05:54
Авто
На продажу выставили редкий трактор Porsche Junior
На сайте одной из торговых площадок появилось объявление о продаже «породистого» трактора от немецкого автобренда Porsche.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека
В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Космос
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Певица Мадонна пожаловалась на дискриминацию
Американская поп-звезда Мадонна заявила, что постоянно сталкивается с дискриминацией.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Бульвар имени Обамы появился в Лос-Анджелесе
Обновлено в 05:10