Футбол

Фирмино пропустит ответный полуфинальный матч с «Барселоной»РИА Новости вчера в 18:44

Ливерпуль — Барселона
7 мая
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Футболист "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит из-за травмы ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщается на официальном сайте английского клуба. Встреча "Ливерпуль" - "Барселона" пройдет на "Энфилде" во вторник, 7 мая.
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