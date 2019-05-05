Футбол
Фирмино пропустит ответный полуфинальный матч с «Барселоной»РИА Новости вчера в 18:44
Футболист "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит из-за травмы ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщается на официальном сайте английского клуба. Встреча "Ливерпуль" - "Барселона" пройдет на "Энфилде" во вторник, 7 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн
Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Раскрыта стоимость новых флагманов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro
Стала известна стоимость новых смартфонов от китайской компании OnePlus. Всего будет представлено три различных модификации гаджета.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Махачкале загорелась лесобаза
Обновлено в 05:42
Спорт
Трусова и Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии
Подопечные Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в шоу чемпиона Олимпийских игр 2006 года в Турине Евгения Плющенко под названием «Plushenko and Friends», прошедшем в субботу, 4 мая, в Болонье (Италия).
Обновлено в 03:56
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 01:26
Авто
УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
Секретные фотографии давно забытой новинки УАЗ опубликовал в своем Instagram.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек
За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В ДНР заявили о столкновении с киевскими диверсантами
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
«Попа как у Ким»: Настя Каменских похвасталась роскошными формами в бикини
Певица облачилась в купальник черного цвета, который выгодно подчеркнул ее женственные формы.
Обновлено вчера в 20:20
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились
В 6.30 борт рейса ZF5696 авиакомпании Azur Air вылетел в Оренбург. Около часа дня самолет благополучно приземлился.
Обновлено в 04:18
Общество
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
Кэхилл объявил об уходе из «Челси»
Защитник «Челси» Гари Кэхилл объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль БО-224 типа SC, который затонул в марте 1945 года.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Северная Корея подтвердила состоявшиеся накануне ракетные запуски.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Наука
Ученые разработали квантовый датчик для фотонов
Обновлено в 05:28
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Космос
В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США
Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Общество
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 мая 2019 года
Василиса Володина поможет вам стать удачливее на грядущей неделе.
Обновлено в 02:44
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено вчера в 08:46