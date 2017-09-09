Футбол

Фирмино пропустит ответный матч ЛЧ с «Барселоной»Матч ТВ 03:41

Ливерпуль — Барселона
7 мая
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не сможет принять участие в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом заявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
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