Футбол
Фирмино пропустит ответный матч ЛЧ с «Барселоной»Матч ТВ 03:41
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не сможет принять участие в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом заявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Культура
Путин вручил ордена работникам культуры
Обновлено в 05:20
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Футбол
Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение
Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:58
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.
Обновлено в 06:39
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Политика
В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан
В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Происшествия
В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший
Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Обновлено в 07:10
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
«Самая сексуальная бабушка» отметила свой юбилей
Жительница Калифорнии Алиса Васкес обрела известность в соцсетях, позицинируя себя как «самую сексуальную бабушку».
Обновлено в 07:18
Здоровье
Российские туристы в Монголии не пострадали от чумы
Среди находящихся в Монголии россиян нет пострадавших от чумы, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:08
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Музыка
Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Общество
ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.
Обновлено в 08:07
Политика
Помпео ответил на вопрос о саммите Трампа и Путина
Помпео о возможности саммита Трампа и Путина: "Не знаю. посмотрим"
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека
В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Кино
«Бегают, как хипстеры от космонавтов»: режиссер Юрий Быков о третьей серии «Игры престолов»
Обновлено в 09:04
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области
Три человека погибли от рук 48-летнего частного предпринимателя, угнавшего машину у знакомого в центре Петербурга, сбившего инспектора и устроившего смертельное ДТП в Рязанской области.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери
Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.
Обновлено в 08:44
Политика
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России
Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже
Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено в 08:00