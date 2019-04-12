Футбол
Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионовSoccer.ru 06:42
Победу одержал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забивший гол "Порту" и отдавший результативную передачу. На звание лучшего футболиста также претендовали Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»), Френки де Йонг («Аякс») и Жерар Пике («Барселона»).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
Экономика
Депутаты Госдумы от Ямала не смогли увеличить свои доходы в 2018 году
Депутат Госдумы Григорий Ледков заработал за 2018 год чуть больше 5 млн рублей (4,5 млн по итогам 2017-го).
Обновлено в 12:59
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» во втором матче серии плей-офф НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 одержал победу над "Питтсбургом" во втором домашнем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:31
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 19:58
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Политика
Аргентина объявила о выходе из Союза южноамериканских наций
Аргентина покинула Союз южноамериканских наций (УНАСУР) из-за неприятия его повестки и кризиса внутри объединения, рассказали в пятницу, 12 апреля, в Министерстве иностранных дел республики.
Обновлено в 21:17
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Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 15:51
Наука
Ученые впервые измерили абсолютное ничто
Обновлено в 18:02
Происшествия
В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
Мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом.
Обновлено в 21:21
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Единоборства
Ломаченко и Кролл прошли взвешивание перед боем
В Лос-Анджелесе прошло официальное взвешивание главных участников предстоящего боксерского вечера в легком весе — украинца Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:42
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 18:31
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Фотография, сделанная телескопом Event Horizon (ЕНТ — «Горизонт событий»), представляет собой первый реальный взгляд человечества на черную дыру и может фундаментально изменить то, как мы понимаем эти объекты и проверяем даже самые основные законы физики.
Обновлено 10 апреля в 10:01
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено в 21:37
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Обновлено в 22:38
Авто
АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Авто
Названа дата премьеры нового Chevrolet Corvette
Учитывая затяжную подготовку к премьере, западная пресса уже называет Chevrolet Corvette C8 куда более ожидаемой новинкой, чем Toyota Supra, Ford Bronko или, скажем, новая часть киноэпопеи "Звездные войны".
Обновлено в 06:09
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Кино
В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11