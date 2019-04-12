Футбол

Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионовSoccer.ru 06:42

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 9 апреля
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
Назван лучший игрок Лиги чемпионов по итогам первых матчей 1/4 финала. Победу одержал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забивший гол "Порту" и отдавший результативную передачу.
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Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Матч ТВ07:00

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Чемпионат06:45

Фирмину – лучший игрок недели в ЛЧ

Спорт-Экспресс06:32

Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Газета.Ru07:39

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Sport24.ru06:17

Фирмино - игрок недели в Лиге чемпионов

Sport.ru07:14

Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Sports.ru06:42
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