Футбол
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил награду Samba Gold, которая вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. В сезоне-2018/19 Фирмино забил 9 голов в 27 матчах за «Ливерпуль».
Sport24.ru14:44
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Происшествия
Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко
Обновлено в 09:38
Происшествия
Офисное здание частично обрушилось в Новочеркасске
Стена четырехэтажного офисного здания обрушилась в Новочеркасске.
Обновлено в 13:05
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн за время президентства Трампа
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные американского минфина, с 20 января 2017 года госдолг страны увеличился на 10% и почти достиг отметки $22 трлн ($21,974 трлн).
Обновлено в 14:26
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ
Обновлено в 16:54
Космос
NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:55
Космос
Уфолог из Тайваня доказал существование инопланетян
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг проанализировал данные приложения, которое позволяет просматривать околоземное космическое пространство и обнаружил там большую «базу инопланетян».
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Криса Кельми похоронят инкогнито
"С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями", - заявил Разин.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии
США уже начали выводить своих военнослужащих из Сирии, заявил в интервью телеканалу Newsmax американский госсекретарь Майкл Помпео.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Политика
Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США
Лидер демократической партии США Нэнси Пелоси заняла пост спикера палаты представителей в конгрессе.
Обновлено в 14:00
Политика
Помпео заявил о планах США продолжить переговоры с Россией по ДРСМД
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон планирует продолжать обсуждение с Россией возвращения в рамки договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии
Не менее 11 человек погибли в результате авиаудара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами по деревне Шаафа на юго-востоке Сирии.
Обновлено в 14:54
Общество
Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), совокупно в районах, которые предположительно могут быть затронуты тропическим штормом (острова Самуи, Панган, Тао, Пхукет и провинция Краби), сейчас могут находиться в общей сложности до 50-60 тыс. туристов из России.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
В Свердловской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
Четверо человек, включая двоих шестимесячных младенцев, погибли в четверг в ДТП с участием лесовоза и нескольких легковых автомобилей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 14:23
Футбол
Роналду в пятый раз признан игроком года по версии Globe Soccer Awards
Обновлено в 14:11
Здоровье
В Грузии шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц
Шесть человек умерли в Грузии от "свиного гриппа" за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Технологии
Аэропорты Лондона приобрели военное оборудование для борьбы с дронами
Обновлено в 17:59
Политика
На Украине расследуют дело о попытке захвата власти
На Украине расследуют попытку захвата власти.
Обновлено в 15:08
Финансы
Доллар обновил максимум марта 2016 года
Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
Обновлено в 03:59
Политика
В Конгрессе хотят выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа
Член палаты представителей Брэд Шерман планирует выдвинуть резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа в первый день работы Конгресса нового созыва.
Обновлено в 16:25
Общество
В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber
Ещё в сентябре и декабре 2018 года суд указывал, что правом на таксомоторные перевозки пассажиров в городе обладают только те водители, которые получают соответствующую лицензию и устанавливают значки такси.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Спасательная операция в Магнитогорске завершена
Спасатели завершили поисковую операцию на месте обрушения части дома в Магниторске, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Znak.com: источник в ФСБ подтвердил версию о теракте в Магнитогорске
Источники ФСБ в Москве подтвердили версию о террористическом акте, который послужил причиной обрушения дома, взрыва маршрутки и выстрелов в Магнитогорске.
Обновлено в 05:59
Футбол
Дубль Санти Касорлы принес «Вильярреалу» очки в матче с «Реалом»
3 января между коллективами «Вильярреал» и «Реал» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 17:19
Гаджеты
Redmi от Xiaomi станет самостоятельным брендом
Компания Xiaomi превратит Redmi в отдельный бренд смартфонов.
Обновлено в 04:38
Политика
Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры
Стало известно, что в администрации украинского президента дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды с целью прекращения аренды помещений общинами канонической Украинской православной церковью.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
США призвали Иран отказаться от планов новых ракетных запусков
США призывают власти Ирана отказаться от планов запуска в ближайшие месяцы трех ракет-носителей.
Обновлено в 09:55