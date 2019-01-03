Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил награду Samba Gold, которая вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. В сезоне-2018/19 Фирмино забил 9 голов в 27 матчах за «Ливерпуль».

Футбол Футбол Касорла спас «Вильярреал» от поражения в матче с «Реалом» У хозяев дубль оформил Санти Касорла, гол которого на 82-й минуте спас «Вильярреал» от поражения.

Футбол Футбол «Зенит» заинтересовался защитником «Фейеноорда» «Зенит» заинтересовался защитником «Фейеноорда» Джерри Сен Жюстом, информирует AD.

Футбол Футбол «Марсель» вновь проявляет интерес к Балотелли По информации Sky Sport Italia нападающий намерен расторгнуть контракт с «Ниццей», что позволит присоединиться к вновь проявляющем интерес «провансальцам» на правах свободного агента.

Футбол Футбол Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards Португалец стал обладателем данной премии в пятый раз Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2018 года по версии Globe Soccer Awards, передает ТАСС.

Футбол Футбол «Вольфсбург» расторг контракт с Блащиковски Полузащитник Якуб Блащиковски ушел из «Вольфсбурга». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Футбол Футбол «Севилья» интересуется Моратой и Йоветичем По информации Marca, «Севилья» интересуется нападающим «Челси» Альваро Моратой и форвардом «Монако» Стеваном Йоветичем.

Футбол Футбол Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом» Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с "Ювентусом" на пять лет.

Футбол Футбол «Барселона» хочет подписать Павара Защитник "Штуттгарта" Бенджамин Павар попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» пригрозили лишением еврокубков Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить английский «Манчестер Сити» от участия в еврокубках из-за нарушений финансового fair-play.

Футбол Футбол Габбьядини покидает «Саутгемптон» Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль сообщил, что нападающий Маноло Габбьядини покинет команду.

Футбол Футбол Эмери опроверг информацию о трансфере Наваса Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера «Реала» Кейлора Наваса в стан «канониров».